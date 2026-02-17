Nehoda se stala v pondělí dopoledne v obci Bohdíkov, kudy mladý řidič projížděl směrem od Šumperka.
„Podle jeho vyjádření vlivem únavy usnul, a plně se tak nevěnoval řízení. Následkem toho vyjel vlevo mimo silnici, kde se postupně střetl s kovovým zábradlím mostu a oplocením dvou sousedících domů,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Vůz poté přelétl až na blízkou zahradu, kde zůstal stát převrácený na pravém boku.
„Při nehodě došlo ke zranění řidiče, který byl na místě ošetřen zdravotníky záchranné služby a poté převezen do šumperské nemocnice,“ doplnila Zajícová.
Hmotné škody jsou předběžně odhadnuty celkem na 106 tisíc korun. Dechová zkouška vyloučila, že by mladík usedl za volant pod vlivem alkoholu.