Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Jiří Černý
  16:12aktualizováno  16:12
Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to tak nevynikne, na vlastní oči byl mnohem zářivější,“ popisuje pro iDNES.cz s tím, že od počátku věděl, co pozoruje. Podle Jiřího Borovičky z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky letěl nad Maďarskem a v atmosféře shořel.

Byť kamera za čelním sklem ukazuje čas 5:48, podle akademika Borovičky půjde zřejmě o drobnou chybu v nastavení kamery. Jasný bolid totiž jeho pracovní skupina fyziky meteorů v Ondřejově eviduje o osm minut později.

„Jiný v tuto dobu nad Evropou nebyl, jsem tedy přesvědčený, že je to ten, námi pozorovaný v 5:56. Letěl nad Maďarskem,“ upřesňuje Borovička. „Ještě tedy přesně neznáme trajektorii, tu teprve propočítáváme. Můžeme ale s jistotou říct, že z něj nespadly žádné meteority,“ dodává Borovička.

Výřez z celooblohového snímku bolidu z 13. ledna 2022 pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou Evropské bolidové sítě na stanici Lysá hora. Přerušování světelné stopy bolidu (16krát za sekundu) je způsobeno elektronickou clonou a umožňuje určit rychlost bolidu.
Snímek bolidu z 8. listopadu pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou z v areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.
Výřezy z rychlonaváděcí kamery s malým zorným polem, která je umístěna v Ondřejově a která sleduje průběžně pohyb bolidu. Snímky odpovídají časovému rozmezí od 3:46:53.0 do 3:47:05.3 univerzálního času a je na nich patrná výrazná fragmentace hlavně v závěrečné části letu. Čas narůstá zleva doprava.
Takto zachytila bolid nad jihozápadním obzorem celooblohová kamera pardubické hvězdárny.
Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic
22 fotografií

„Byť vím, co je to bolid a že to létá opravdu rychle, překvapuje mě, že může být daleko. Říkal jsem si, že to bude třeba někde u Brna,“ divil se pobaveně autor uničovského videa Tomáš Molík.

„Obloha obrovsky zkresluje, zvláště u obzoru. Když koukáme od nás na letadla, pozorujeme ty nad Německem,“ přibližuje předseda spolku Hvězdárna Olomouc Jan Šustek.

Orionidy 2025: Halleyova kometa a prach v noci na středu vytvoří ohnivou show

„Byl to pravděpodobně kometární úlomek. Komety jsou nesoudržné, takové slepence prachu s příměsí ledu. No a během letu atmosférou se rozpadnou a odpaří,“ popisuje člen Mezinárodní astronomické unie. „Takto jasný bolid bude velký odhadem jako pěst. Spíš než jako kámen si ho představte jako sněhovou kouli,“ přibližuje odborník na meteory.

Nikoliv náhodný, ale pozoruhodný úkaz

Na zem se dostanou jen zřídka. Materiálně je tvoří všechny prvky známé z naší planety. Nejčastěji křemičitany jako olivín nebo pyroxen, často obsahují také železo s příměsí niklu. „Jsou různé, některé mají vysoké množství uhlíku, některé sirné sloučeniny. Většinou se však nic nenajde, naposledy se našel malý úlomek v Polsku,“ upřesňuje akademik Borovička.

Že bolidy skutečně letí neuvěřitelnou rychlostí, a tak i přes malý objem a hmotu jdou vidět na stovky kilometrů, potvrzují i pozorovatelé z olomouckého spolku Hvězdárna. „Vypadají tak i na fotkách, je to jedna dlouhá šmouha,“ přibližuje Šustek.

Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

Upozorňuje, že nejde o tak vzácný jev, ale spíše náhodný, a tím spíše působivý úkaz. „Když si sednete na půl hodiny k obloze, s největší pravděpodobností se bolidu nedočkáte,“ dodává amatérský pozorovatel.

S nadsázkou by se dalo říci, že bolidy mají nyní hlavní sezonu. „Na konci října a začátkem listopadu je aktivní meteorický roj Tauridy. Nevíme ještě, zda i tento k němu patřil. Ale takovéto bolidy můžeme spatřit několikrát do měsíce. I přesto to muselo být velice hezké na pohled,“ oceňuje zážitek Borovička.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni u Manětína na Plzeňsku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Na...

8. listopadu 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Tragická srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Pardubicemi a H. Králové

ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila dnes odpoledne na zhruba tři hodiny provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové....

8. listopadu 2025  17:43

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.