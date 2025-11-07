Byť kamera za čelním sklem ukazuje čas 5:48, podle akademika Borovičky půjde zřejmě o drobnou chybu v nastavení kamery. Jasný bolid totiž jeho pracovní skupina fyziky meteorů v Ondřejově eviduje o osm minut později.
„Jiný v tuto dobu nad Evropou nebyl, jsem tedy přesvědčený, že je to ten, námi pozorovaný v 5:56. Letěl nad Maďarskem,“ upřesňuje Borovička. „Ještě tedy přesně neznáme trajektorii, tu teprve propočítáváme. Můžeme ale s jistotou říct, že z něj nespadly žádné meteority,“ dodává Borovička.
„Byť vím, co je to bolid a že to létá opravdu rychle, překvapuje mě, že může být daleko. Říkal jsem si, že to bude třeba někde u Brna,“ divil se pobaveně autor uničovského videa Tomáš Molík.
„Obloha obrovsky zkresluje, zvláště u obzoru. Když koukáme od nás na letadla, pozorujeme ty nad Německem,“ přibližuje předseda spolku Hvězdárna Olomouc Jan Šustek.
„Byl to pravděpodobně kometární úlomek. Komety jsou nesoudržné, takové slepence prachu s příměsí ledu. No a během letu atmosférou se rozpadnou a odpaří,“ popisuje člen Mezinárodní astronomické unie. „Takto jasný bolid bude velký odhadem jako pěst. Spíš než jako kámen si ho představte jako sněhovou kouli,“ přibližuje odborník na meteory.
Nikoliv náhodný, ale pozoruhodný úkaz
Na zem se dostanou jen zřídka. Materiálně je tvoří všechny prvky známé z naší planety. Nejčastěji křemičitany jako olivín nebo pyroxen, často obsahují také železo s příměsí niklu. „Jsou různé, některé mají vysoké množství uhlíku, některé sirné sloučeniny. Většinou se však nic nenajde, naposledy se našel malý úlomek v Polsku,“ upřesňuje akademik Borovička.
Že bolidy skutečně letí neuvěřitelnou rychlostí, a tak i přes malý objem a hmotu jdou vidět na stovky kilometrů, potvrzují i pozorovatelé z olomouckého spolku Hvězdárna. „Vypadají tak i na fotkách, je to jedna dlouhá šmouha,“ přibližuje Šustek.
Upozorňuje, že nejde o tak vzácný jev, ale spíše náhodný, a tím spíše působivý úkaz. „Když si sednete na půl hodiny k obloze, s největší pravděpodobností se bolidu nedočkáte,“ dodává amatérský pozorovatel.
S nadsázkou by se dalo říci, že bolidy mají nyní hlavní sezonu. „Na konci října a začátkem listopadu je aktivní meteorický roj Tauridy. Nevíme ještě, zda i tento k němu patřil. Ale takovéto bolidy můžeme spatřit několikrát do měsíce. I přesto to muselo být velice hezké na pohled,“ oceňuje zážitek Borovička.