„Díky brzkému volání na 155 a přesné lokaci jsme ženu ihned zaléčili, stabilizovali její zdravotní stav a konzultovali další postupy s Toxikologickým informačním střediskem. Následně jsme ji transportovali do nemocnice Šumperk k dalšímu dovyšetření,“ sdělila mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Záchranáři varují, že borůvková sezona ještě nekončí a rulík se dá s borůvkami snadno zaměnit. „Je potřeba dávat velký pozor, protože k záměně s rulíkem může dojít úplně nevinně,“ varuje Mikisková.
Kluci snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného, dva skončili v nemocnici
Podle údajů toxikologů je už pět kuliček rulíku pro dospělou osobu považováno za toxickou dávku, smrtelná je pak o dalších pět kuliček více.
„Vzhledem k nebezpečí ohrožení života je potřeba dostat pacienta co nejdřív do nemocnice,“ doporučují záchranáři. Při požití rulíku může nastat nevolnost, zvracení, při větší intoxikaci hrozí poruchy vědomí.
Před týdnem vyjížděli záchranáři ze Zlínského kraje na Svatý Hostýn na Kroměřížsku k partě chlapců, kteří si rovněž spletli rulík s borůvkami a snědli několik plodů. Všichni vyvázli bez následků.