Botanická zahrada olomoucké přírodovědy hostí výstavu zachycující ptačí svět

Ptačí svět zachycený různými výtvarnými technikami ukazuje výstava, která dnes začala v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci. Nese název Ledňáčci, sovice a jiní Boží tvorové, společně se známými autory z Česka a zahraničí se na ní prezentují i olomoucké výtvarnice. Mnoho vystavených děl se na veřejnosti objevuje jen zřídka, sdělili ČTK zástupci univerzity. Výstava bude ve víceúčelovém objektu, v sále Josefa Otruby, otevřena do 27. listopadu.
Výstavu připravil v osobním autorském výběru výtvarný teoretik Ladislav Daněk společně s kurátorem Janem Jeništou. Podle Jeništy převládají drobné formáty a práce na papíře, které se ve velkých galeriích příliš často nevystavují, a zůstávají skryté v depozitářích nebo v soukromých sbírkách. "Přesto jde o drobné a vzácné skvosty, podobně jako ptáci, které zobrazují," uvedl kurátor.
Mezi známá jména zastoupená na výstavě patří Jan Konůpek, František Kobliha, Vojtěch Preissig, Anna Macková, Cyril Bouda, Věra Lišková či Zdeněk Seydl. Nechybějí ani práce olomouckých výtvarnic Anny Grmelové a Adély Janské. Mezi rozměrově největší díla patří tři poetické ptačí grafiky polského neprofesionálního umělce Jana Nowaka. "Pracoval řadu let v uhelném dole, a o to důležitější pro něj byla příroda, kterou ztvárňoval ve svých precizních velkoformátových fantaziích," doplnil Jeništa.
Botanická zahrada olomoucké přírodovědecké fakulty dlouhodobě využívá své výstavní prostory k představování témat, která propojují přírodu, krajinu a umění. "Do botanické zahrady se snažíme přinášet výstavy reflektující rozmanitá témata spojená s botanikou, ochranou přírody, environmentální problematikou a vztahem člověka ke krajině," uvedl vedoucí zahrady Václav Dvořák.
Připravovaná výstava je podle něj specifická také způsobem, jakým byla jednotlivá díla vybírána. "Požádali jsme etablovaného znalce umění Ladislava Daňka, aby tentokrát opustil zažité kurátorské postupy a vybíral exponáty srdcem. Myslím, že vznikl radostný výběr, který potěší jak milovníky přírody, tak výtvarného umění," dodal Dvořák.
Botanická zahrada nedaleko Smetanových sadů je součástí UP od roku 1958, mnoho let však byla veřejnosti uzavřena a sloužila pouze vědecko-pedagogickým potřebám katedry. Předloni byl v jejích prostorách otevřen víceúčelový pavilon za 31 milionů korun, jehož součástí je zimní zahrada určená k pěstování subtropických a tropických rostlin a přednáškový sál nesoucí jméno Josefa Otruby, významného moravského botanika první poloviny 20. století.