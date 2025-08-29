Dubloval Brada Pitta, teď natáčí v Olomouci. Kaskadéři obsadili historické centrum

Marie Hynková
  13:02aktualizováno  13:02
Historickým centrem Olomouce se od pondělního rána prohánějí auta ve scénách, za které by se nemusel stydět kdejaký americký trhák. Kaskadér a šéf skupiny Czech Action Crew Olomouc Daniel Bodlák tam s týmem natáčí krátkometrážní snímek Stav odpojen. Ke spolupráci si přizval německou hvězdu akčních scén Matthiase Schendela, který dubloval i Brada Pitta.

Schendel dělal Pittovi kaskadéra například ve slavných Hanebných panchartech Quentina Tarantina a zahrál si s Tomem Cruisem ve snímku Valkýra.

Záběr akční scénky během natáčení filmu Stav odpojen.
Záběr akční scénky během natáčení filmu Stav odpojen.
Kaskadér Mattias Schendel se podílel na seriálu Kobra 11 nebo filmu Hanebný parchanti režiséra Quentina Tarantina.
Záběr akční scénky během natáčení filmu Stav odpojen.
10 fotografií

Bodlák s kaskadérským týmem připravili a spolupracovali na množství filmových lokálních i zahraničních projektů, kompletně zaštiťovali i akční scény úspěšné hry Mafia. U filmu se Bodlák ujal funkce akčního režiséra, k režii přizval Víta Hrabala, hlavní postavy ztvární Andrea Mohylová a Albert Čuba.

Pracoval i na Kobře 11

Daniel Bodlák i Matthias Schendel se na poli kaskadérské profese pohybují dlouhá léta.

„Daniela znám přes 20 let a jsme dobří přátelé. Spojovaly nás stejné zájmy o film a kaskadérské odvětví. Vždycky je radost pracovat s lidmi, se kterými si rozumíte a se kterými sdílíte nějakou vášeň,“ svěřuje se Schendel, který už přes 30 let vede Stunt Team Germany, jenž se podílel na natáčení Hanebných parchantů či akčními scénami nabitého seriálu Kobra 11.

Záběr akční scénky během natáčení filmu Stav odpojen.

„Daniel mi zavolal a říká: Potřebuju tě v Olomouci. Nezáleží na tom, jaké úspěchy mám za sebou, ty byly, ale byly v minulosti, teď jsme tady a já jsem šťastný, že tu můžu být,“ pochvalně dodává ostřílený kaskadér s tím, že do olomouckého týmu přináší zkušenosti především s akčními kousky s automobily.

„V hollywoodských filmech se bavíme o přípravě fyzické i technické v řádech několika měsíců intenzivní práce každý den. Pokud ve filmu trvají akční scény hodinu, tak každá několikavteřinová akce zabrala týdny i měsíce příprav,“ vysvětluje Bodlák.

Stopáž filmu Stav odpojen je odhadovaná na asi 20 minut, s intenzivní přípravou začali všichni aktéři letos v únoru. „Každý den jsme přemýšleli nad tím, co jak uděláme, jak to připravíme, aby se u toho lidé nezranili,“ dodává.

Matthias Schendel přitakává. „Je to tak, každá scéna je krátká, ale zabere spoustu příprav. Teď ve filmu bude kaskadérský kousek s autem, včetně otočení auta ve vzduchu, to zabralo spoustu chystání a vybavení. My jsme s Danielem strávili dva dny v jeho garáži a konstruovali jsme klec, která se umístí dovnitř auta,“ popisuje a dodává, že pro všechny kaskadérské profesionály je na prvním místě bezpečnost.

Muž v plamenech. Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu alba Pink Floyd

Z postaršího automobilu, který připravovali na složitý akrobatický kousek, vytáhli veškeré vybavení a vnitřek vozu uzpůsobili tak, aby byl připravený na dynamickou a nebezpečnou scénu a řidič zároveň zůstal v bezpečí. „Pro Danielův film chceme udělat ty nejlepší scény, dá to ale hodně práce a vyžaduje to spoustu zkušeností,“ má jasno Schendel.

Právě zkušenosti a know-how jsou podle něj v kaskadérské disciplíně zásadní a cení se více než mnohamilionové rozpočty. „Důvodem, proč jsme si řekli, že chceme zkusit vytvořit něco většího a impulsem k tvorbě filmu pro nás bylo, že většinu akčních či bojových scén, které s týmem děláme, jsme natočili na telefon a štáb se skládal klidně i z jednoho člověka,“ přibližuje Bodlák.

„Výsledek byl ale srovnatelný se scénou ze snímku, která má rozpočet miliony dolarů a připravovala se půl roku. Zjistili jsme, že dokážeme natočit scény, aniž bychom do nich museli ty miliony vkládat, stačí jen vědět, jak na to,“ dodává Bodlák.

Kaskadéři by podle něj měli mít komplexní přehled a kromě správného pohybu na scéně se vyznat i v technických stránkách vozů, ve kterých jezdí.

Chce to pokoru, ale ne strach. Ten dělá chyby, říká světoznámý kaskadér Lahoda

Pro snímky a akční scény jsou vždy klíčové i kulisy, které záběry doprovázejí. Město Olomouc vyšlo filmařům vstříc a mnoho záběrů se bude odehrávat v atraktivním prostředí historického centra města, jako je Dolní i Horní náměstí či Křížkovského ulice.

„Chtěl jsem film situovat do Olomouce a záměrem bylo využít známá místa, která místní hned poznají. Nejnáročnější scéna a takový psí kousek bude právě v Křížkovského ulici, kde se odehraje autonehoda, při které jedno auto vyletí do vzduchu,“ láká akční režisér.

Snímek by měl vzniknout do konce roku a tvůrci jej chtějí směřovat na některý z festivalů, zřejmě i zahraniční. „V Olomouci jsem byl velmi vřele přivítán. Jsem velice potěšený tím, jak se město k natáčení filmu postavilo a že umožňuje složité scény s auty v ulicích a náměstích v centru,“ pochvalně uzavírá německá hvězda.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

Dalších 17 lidí muselo dnes v poledne opustit panelový dům s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Tentokrát šlo o obyvatele vedlejšího vchodu. Informoval o tom náměstek primátora...

29. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  15:29

Družstvo se znovu obrátilo na Ústavní soud ve sporu se správcem H-Systemu

Stavební bytové družstvo Svatopluk se znovu obrátilo na Ústavní soud. Stížnost směřuje proti květnovému rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který odmítl dovolání...

29. srpna 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Ve Dnech evropského dědictví bude v Pardubickém kraji přístupných 45 památek

Ve Dnech evropského dědictví bude v září v Pardubickém kraji přístupných 45 památek. Některé jsou k vidění jen výjimečně, vstupné se v nich většinou neplatí....

29. srpna 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

iHerb slaví 29 let celosvětovou výroční slevovou akcí

29. srpna 2025  14:56

Žirovnice přes prázdniny opravila školní kuchyni a jídelnu za 20 mil. Kč

Základní a mateřská škola v Žirovnici na Pelhřimovsku začne nový školní rok se zrekonstruovanou kuchyní a jídelnou. Práce přibližně za 20 milionů korun zvládli...

29. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  13:10

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...

29. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

V Holešovicích vytáhli z Vltavy mrtvého muže, policie zjišťuje jeho totožnost

V pražských Holešovicích byl v pátek nalezen mrtvý muž, který pravděpodobně utonul ve Vltavě. Jeho totožnost zatím policisté neznají. Kromě ní také zjišťují, jak přesně se muž dostal do vody.

29. srpna 2025  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zase zpátky do lavic. Strážníci pomohu v pondělí školákům na řadě přechodů

Českobudějovická městská policie opět dohlédne na bezpečnost školáků při návratu do školních lavic. V pondělí 1. září tak bude hlídkovat u vybraných přechodů pro chodce několik desítek strážníků, 10...

29. srpna 2025  14:33

Řidič usnul a narazil do dodávky, utržené kolo pak poškodilo další auto

Za čtvrteční nehodu tří aut na Prostějovsku mohl mikrospánek mladého řidiče jedoucího směrem ze Stínavy. Po střetu s dodávkou se jeho autu utrhlo kolo a narazilo do dalšího vozu. Žádný z řidičů nebyl...

29. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.