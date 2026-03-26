Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Václav Havlíček
  11:42aktualizováno  11:42
V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se úplatkářství. Osmatřicetiletý Kofroň má momentálně pozastavenou činnost. Podle obvinění měl za blíže neupřesněnou úplatu svým výkonem ovlivnit zápas divize v Baťově v březnu 2024.
Nové Sady oslavovaly vyřazení Sigmy. V červeném je brankář Zdeněk Kofroň

Nové Sady oslavovaly vyřazení Sigmy. V červeném je brankář Zdeněk Kofroň | foto: Marie Kašpárková/FK Nové Sady

K situaci se ve středu postavil také olomoucký klub, který se od kauzy distancoval.

Předseda olomouckého celku Josef Ondroušek nejdříve pro iDNES.cz reagoval: „Slyším to od vás poprvé. Kauzu od rána sledujeme v médiích, ale Zdeňkovo jméno slyším až od vás. Je to pro mě šok! Absolutně nechápu.“

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Ale v momentě, kdy situace nabrala jasnější obrysy, se rozhodl klub reagovat. „FK Nové Sady se důrazně distancují od korupční aféry, ve které figuruje hráč klubu. Reagujeme tak na aktuální mediální informace týkající se údajné korupční aféry, ve které je zmiňován náš brankář Zdeněk Kofroň,“ stojí v prohlášení klubu.

Předseda Ondroušek uvedl, že počká na výsledky vyšetřování. „Informace, které zazněly v médiích, nás zcela zaskočily. FK Nové Sady vždy stavěly na férovosti a transparentnosti. Jakékoli podezření tohoto typu je pro nás velmi vážné,“ řekl.

Zástupci olomouckého celku sdělili, že jakékoli takové chování je v přímém rozporu s hodnotami klubu i se základními principy fair play. Vedení Nových Sadů zopakovalo, že se pro ně jedná o šokující informace. A to i proto, že Kofroň loni podal skvělé výkony v domácím poháru proti prvoligové Sigmě a následně i Plzni.

„V osmifinále proti Viktorii byl oceněn jako nejlepší hráč zápasu,“ připomněli kluboví činitelé. „V tuto chvíli nechceme činit žádné ukvapené závěry. Respektujeme probíhající šetření a vyčkáme na jeho výsledky. Teprve poté je klub připraven k celé záležitosti zaujmout další konkrétní stanovisko,“ stojí dále v prohlášení.

Baťov se i díky remíze v soutěži udržel

Vedení klubu slíbilo, že bude situaci nadále pečlivě sledovat a je připraveno plně spolupracovat s příslušnými orgány – tedy policií i fotbalovou asociací, respektive její etickou komisí.

Inkriminovaný zápas se hrál v Batově 22. března 2024. Baťov potřeboval důležité body k záchraně v soutěži. Utkání nakonec skončilo 3:3, třebaže Nové Sady v jednu chvíli prohrávaly už 0:3.

Baťov nicméně dvakrát skóroval z pokutového kopu, přičemž jednu penaltu zavinil právě Kofroň. Tým ze Zlínska se nakonec v sezoně 2023/24 skutečně zachránil, skončil předposlední. Na poslední místo, které by znamenalo sestup, měl v konečném zúčtování náskok čtyř bodů. Nakonec sestupoval Přerov.

Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu. Podezřelými jsou členské kluby, funkcionáři, rozhodčí i hráči.

Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?

Policisté ve středu obvinili 32 lidí, ve čtvrtek podali návrh na vzetí do vazby u pěti z nich, ostatní budou vyšetřování na svobodě. Konkrétní jména Vrchní státní zastupitelství ani policie neuvedla.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Jde o dům, v němž se narodil slavný hudebník Jan...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  12:22

Nový denní stacionář pro seniory ve S.Boleslavi je hotový,provoz spustí v květnu

ilustrační snímek

Nový denní stacionář pro seniory a lidi se zdravotním postižením ve Staré Boleslavi je stavebně dokončený, provoz spustí 1. května. Stacionář s kapacitou pro...

26. března 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Tyršovy sady zdobí stovky kraslic, dělaly je děti z 16 základních škol

ilustrační snímek

V Tyršových sadech v Pardubicích jsou ode dneška stovky různě ozdobených kraslic. Visí na břízkách a vytvářejí barevnou výzdobu parku. Vyrobily je děti ze 16...

26. března 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

U chodníku v Brně přibylo zábradlí. Zjistilo se, že tam nemá být, tak ho zase odřežou

Nově nainstalované zábradlí podél chodníku na rohu opravované ulice Údolní a...

Neuvěřitelný vývoj má nově umístěné zábradlí na rohu ulic Údolní a Marešova v Brně. V tomto místě podél chodníku přibylo před pár dny s opravou ulice, což kritizoval mimo jiné bývalý brněnský politik...

26. března 2026  12:12

Letní čas 2026: O víkendu přijdeme o hodinu spánku. Víte, jak si správně nastavit hodinky?

Změna času

V noci ze soboty 28. na neděli 29. března 2026 nás čeká tradiční rituál, který většina Čechů podle průzkumů odmítá. A není jim to nic platné. Ve 2:00 ráno se ručičky hodin posunou na 3:00. Začíná...

26. března 2026

Sobotní úklid Česka podpoří i sběr starých mobilů

26. března 2026  11:58

Plzeňský kraj soutěží dopravce na trati Plzeň-Domažlice, chce bateriové vlaky

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyhlásil soutěž na nového dopravce, který bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na železniční linii z Plzně do Domažlic a navazujících...

26. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Čelní střet dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku uzavřel silnici I/21

ilustrační snímek

Po čelním střetu dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku je uzavřena silnice I/21. ČTK o tom informovali zástupci záchranných složek. Při nehodě se tři...

26. března 2026  10:09

Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pĂˇtrĂˇ po padesĂˇtiletĂ© IvanÄ› LomovĂ© ze Strakonicka

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po poledni. Lomová přitom nikdy před tím bezdůvodně domov v Předních...

26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí...

26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

