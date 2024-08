Voda kvůli zavřenému stavidlu zaplavila obec. Obžalovaná firma viní i místní

Podle obžaloby Jan Filák, a jeho společnost Filák reality jakožto vlastník vodního díla, zanedbali své povinnosti, čímž se dopustili trestného činu obecného ohrožení v nedbalosti a způsobili škodu velkého rozsahu.

Například nezajistili jako správce řádnou dokumentaci, technicko-bezpečnostní dohled či pověřenou osobu k provádění dohledu v patřičném rozsahu. Také chybělo sledování vodního díla a to včetně období hrozící povodně, nebyla zajištěna účast v povodňové hlásné službě a nebyl nastaven systém kontroly, který by neštěstí zabránil.

„To vše při vědomí skutečnosti, že je majitelem vodního díla. Jakožto majitel vodního díla nezajistil řádný chod tohoto zařízení,“ zdůraznil státní zástupce Ivo Krobot.

Trestní sazba je v rozmezí od dvou do osmi let, soud může také udělit peněžitý trest.

Poškozených je přibližně pět desítek, každý z nich požaduje náhradu škody v řádu desítek až stovek tisíc korun. Jsou mezi nimi i firmy, právnické osoby a v neposlední řadě samotný městys Brodek u Přerova. Náhradu škody požadují také pojišťovny, jež poškozeným již vyplatily přes pět milionů korun. Celková škoda se vyšplhala na 13,9 milionu.

Soud zahájil hlavní líčení čtením obžaloby, poté přešel k výslechu svědků. Nikdo z přítomných poškozených vypovídat nechtěl, odkázali se na své zmocněnce.

Před senátem stanul syn obžalovaného Martin Filák. „O případu nic nevím, jen to, co je ve spisu,“ sdělil. „Otec byl mimo republiku, takže nevím, co mám k tomu více říct,“ odpověděl posléze na opakované otázky předsedkyně soudu a zdůraznil, že se jeho otec necítí být odpovědným za událost.

Obžalovaní vidí viníky jinde

Soudkyně upozornila na to, že podle spisu během vyšetřování Filák mladší uvedl, že otce událost mrzí a vše již řeší s pojišťovnou.

„Mně se to v podstatě netýká, jsem tu jenom jako zástupce. Jednatelem společnosti je pořád táta. Je to už víc než tři roky, možná jsme takto na počátku událost viděli, teď se ale necítíme jako viníci události,“ reagoval Filák.

Strana obžalovaných vidí viníky jinde. „Buď by měly být předvedeny všechny zodpovědné orgány, nebo nikdo. V prvé řadě se jedná o Povodí Moravy, které spravuje další části vodního toku a nádrže výše po proudu,“ uvedl právní zástupce žalované firmy Jan Rosák.

„Jak je možné, že správci nádrže Tršice včas neinformovali, že budou vypouštět větší množství vody? Srážky nebyly nadstandardní. Hlášení přišlo 15. října ve tři hodiny ráno, informace ale měla přijít mnohem dříve. Přijde mi ironické obžalovávat společnost Filák Reality, když všechny ostatní orgány sedí v teple a nepřijímají odpovědnost za svá pochybení,“ dodal.

14. října 2020

„Je to následek souhry více faktorů. Jednalo se o srážky i technický stav koryta. Povodí Moravy se ohánělo tím, že vodní tok čistí, nicméně fotografie dokazují, že tomu tak nebylo,“ přidal se advokát obžalovaného muže Miloslav Jančík.

Podle obhájců Filáka a jeho firmy byl vodní tok zanesený náletovými dřevinami, které nakonec jez ucpaly a otevření stavidel by tedy podle nich vylití toku nezabránilo. Jez u Kalábova mlýna údajně v době události jednoduše nebyl na takové množství vody dimenzovaný.

Obhajoba navíc uvedla, že k velkému rozsahu škod mělo přispět i místní zemědělské družstvo a obyvatelé, kteří v minulých letech odbagrovali část levého břehu náhonu. V součtu šlo podle nich o nahodilý sled událostí, které se neměly stát.

Znalce nařkli ze střetu zájmů

Předsedkyně soudu Karolína Hoderová oznámila, že jednání bude pokračovat ve čtvrtek výslechem předvolaných svědků – dostavit se má například starosta Brodku u Přerova Roman Zbožínek – a čtením znaleckých posudků.

Strana obžalovaných již předem avizovala, že k vyjádření znalců bude mít námitky.

„K posudkům z oboru vodního hospodářství máme zásadní výhrady, byly vypracovány člověkem, který je v pracovním vztahu k Povodí Moravy. Je to jako rčení ‚koho chleba jíš, toho píseň zpívej‘,“ řekl advokát Jančík.

Na jednání opět dorazili i někteří vyplavení lidé z Brodku, z nichž mnozí stále čekají na vyplacení alespoň části peněz na opravy domů. Mezi nimi je například seniorka Bohuslava Marková.

„Jsem tu, protože už dlouho čekám, jak soud rozhodne. Doufám, že všechno dobře dopadne a dostaneme nějaké peníze na opravy, já totiž žádné nemám,“ posteskla si žena.

Jednání bylo několikrát odročeno

Soud provázejí průtahy, obžalovaný Jan Filák se na žádné ze čtyř předchozích jednání nedostavil. Vždy se na poslední chvíli omluvil s odvoláním na zdravotní stav. Nejinak je tomu i dnes, protože ale muž souhlasil s jednáním ve své nepřítomností, přelíčení mohlo začít.

Po posledním červnovém pokusu přitom soud rozhodl o tom, že se Filák musí k jednání přijít osobně, pokud tak neučiní, předvede ho policie. Jeho obhájce Miloslav Jančík kvůli tomu označil soudní senát za podjatý. Stížnost následně projednal i krajský soud, podle něj námitka není odůvodněná a jednání tak může pokračovat.

Podle lékařské zprávy, která byla senátu přednesena, jsou zdravotní problémy obviněného způsobené stresem, z toho důvodu je dle obhájce rozhodnutí soudu o předvedení obviněného podnikatele k účasti na jednání policií nepřijatelná.

„Snaha soudu dostat mého klienta za každou cenu do jednačky je skandální. Klient z toho mohl mít vážné zdravotní problémy, neřkuli smrt,“ řekl u soudu Jančík.

11. června 2024

Živel v říjnu 2020 ohrozil na sedm desítek domů, přibližně ve dvaceti z nich voda vystoupala až do obytné části. Záchranáři museli také tři lidi evakuovat. Majetek se snažilo ochránit pomocí pytlů s pískem a dalších zábran patnáct jednotek hasičů.

Zástupci městyse pojali již krátce po události podezření, že povodeň způsobila lidská chyba. Voda podle zástupců městyse zaplavila ulice z náhonu vodní elektrárny nedalekého mlýna. Přítok na něm mají regulovat stav vody tři stavidla. Ta ale zůstala uzavřená. Verzi nakonec potvrdilo i policejní vyšetřování.

Přestože k záplavě došlo už před čtyřmi lety, státní zástupce podal obžalobu teprve před rokem. Kriminalisté totiž museli vyslechnout velké množství poškozených a svědků. Zabývali se také četnými důkazy a nechali zpracovat několik znaleckých posudků z různých oborů včetně vodního hospodářství.