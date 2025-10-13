Odvolací soud zrušil rozsudek v kauze zaplavení Brodku kvůli zavřenému stavidlu

„Dnešního dne proběhlo neveřejné zasedání a krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl o rozsudku okresního soudu v Přerově z 19. prosince loňského roku tak, že ho zrušil v plném rozsahu, a to z podnětu odvolání obžalovaných i poškozených,“ sdělil redakci iDNES.cz soudce Martin Lýsek po ranním neveřejném zasedání.
„Důvody nyní říci nemohu, protože nejprve o nich prostřednictvím písemného vyhotovení rozhodnutí musíme uvědomit strany řízení. Pak teprve o nich lze komunikovat veřejně. Naše rozhodnutí bude obsahovat závazné pokyny, které Okresní soud v Přerově splní a ve věci znovu rozhodne, opět s právem na odvolání,“ dodal.
Jan Filák od soudu odešel s trestem 24 měsíců vězení s odkladem na zkušební dobu 42 měsíců. Stejně jako jeho firma dostal trest za obecné ohrožení z nedbalosti. Finanční náhrada se týká přibližně stovky majitelů nemovitostí, do kterých se dostala voda.
Soudkyně okresního soudu po vynesení rozsudku loni v prosinci uvedla, že podle znalců mohli obžalovaní záplavám zabránit správnou manipulací na jezu. „Kdyby stavidla byla zvednuta, obec by zaplavena nebyla,“ řekla.
Za povodeň v Brodku dostal majitel jezu podmínku a musí zaplatit přes 14 milionů
Obhajoba naopak u soudu tvrdila, že o vině obžalovaných nemůže být ani řeč. Obhájce obžalované firmy argumentoval tím, že společnost koupila pozemky v okolí jezu, avšak stavidlo není jejich součástí a patří k jezu, který vlastní Povodí Moravy.
Filák a jeho firma podle žalobkyně porušili své povinnosti, Filák v době povodní neotevřel stavidla na jezu u svého mlýna. To bylo podle znalců příčinou záplav, při kterých řeka Olešnice zatopila část Brodku a způsobila lidem škodu 14 milionů korun. Obhajoba vinu obžalovaných u soudu kategoricky odmítla, žádá zprošťující verdikt.
Záplavám bylo podle soudu možné zabránit
Záplavy Brodek u Přerova, v němž žije asi 1 900 lidí, postihly 14. října 2020. Voda poničila majetek v sedmi desítkách nemovitostí, zatopila pole, některé ulice a železniční podjezd.
„Vinu máme za zcela prokázanou. Obžalovaný i právnická osoba své zavinění doznali v přípravném řízení, kdy všeho litovali s tím, že se celá věc stala nedopatřením kvůli pobytu obžalovaného v zahraničí,“ uvedla už dříve žalobkyně Šárka Pivodová.
Podotkla, že obžalovaní nerozporovali žádný z důkazů. Zvrat podle ní nastal až před soudem, kdy škodu odmítla uhradit pojišťovna, na kterou spoléhali.
Voda kvůli zavřenému stavidlu zaplavila obec. Obžalovaná firma viní i místní
Filákův obhájce naopak argumentoval, že se jeho klient dostal před soud kvůli nekompetenci různých orgánů a obce. Tvrdil, že před odjezdem jeho klienta do zahraničí byla stavidla nahoře. Odmítl též, že by byla v době povodní uzamčena.
To je ovšem v rozporu s výpovědí starostky Kokor Jany Habáňové. Ta uvedla, že uzavřená stavidla se v osudnou chvíli narychlo snažili vypáčit hasiči.
14. října 2020