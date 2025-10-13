Odvolací soud zrušil rozsudek v kauze zaplavení Brodku kvůli zavřenému stavidlu

Autor: zun, ČTK
  9:32aktualizováno  9:32
Olomoucký krajský soud v pondělí zrušil rozsudek v kauze zaplavení Brodku u Přerova z října 2020, za které byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti majitel blízkého jezu Jan Filák a jeho firma. Filák dostal podmínku a měl zaplatit náhradu škody 13,9 milionu korun, dalších 750 tisíc činil peněžitý trest. Společnost Filák reality měla zaplatit 1,5 milionu.
Na snímku vlevo je Martin Filák za obžalovanou právnickou osobu Filák Reality, vpravo obhájce obžalovaného Jana Filáka Miloslav Jančík. | foto: Luděk Peřina, ČTK

„Dnešního dne proběhlo neveřejné zasedání a krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl o rozsudku okresního soudu v Přerově z 19. prosince loňského roku tak, že ho zrušil v plném rozsahu, a to z podnětu odvolání obžalovaných i poškozených,“ sdělil redakci iDNES.cz soudce Martin Lýsek po ranním neveřejném zasedání.

„Důvody nyní říci nemohu, protože nejprve o nich prostřednictvím písemného vyhotovení rozhodnutí musíme uvědomit strany řízení. Pak teprve o nich lze komunikovat veřejně. Naše rozhodnutí bude obsahovat závazné pokyny, které Okresní soud v Přerově splní a ve věci znovu rozhodne, opět s právem na odvolání,“ dodal.

Jan Filák od soudu odešel s trestem 24 měsíců vězení s odkladem na zkušební dobu 42 měsíců. Stejně jako jeho firma dostal trest za obecné ohrožení z nedbalosti. Finanční náhrada se týká přibližně stovky majitelů nemovitostí, do kterých se dostala voda.

Soudkyně okresního soudu po vynesení rozsudku loni v prosinci uvedla, že podle znalců mohli obžalovaní záplavám zabránit správnou manipulací na jezu. „Kdyby stavidla byla zvednuta, obec by zaplavena nebyla,“ řekla.

Za povodeň v Brodku dostal majitel jezu podmínku a musí zaplatit přes 14 milionů

Obhajoba naopak u soudu tvrdila, že o vině obžalovaných nemůže být ani řeč. Obhájce obžalované firmy argumentoval tím, že společnost koupila pozemky v okolí jezu, avšak stavidlo není jejich součástí a patří k jezu, který vlastní Povodí Moravy.

Filák a jeho firma podle žalobkyně porušili své povinnosti, Filák v době povodní neotevřel stavidla na jezu u svého mlýna. To bylo podle znalců příčinou záplav, při kterých řeka Olešnice zatopila část Brodku a způsobila lidem škodu 14 milionů korun. Obhajoba vinu obžalovaných u soudu kategoricky odmítla, žádá zprošťující verdikt.

Záplavám bylo podle soudu možné zabránit

Záplavy Brodek u Přerova, v němž žije asi 1 900 lidí, postihly 14. října 2020. Voda poničila majetek v sedmi desítkách nemovitostí, zatopila pole, některé ulice a železniční podjezd.

„Vinu máme za zcela prokázanou. Obžalovaný i právnická osoba své zavinění doznali v přípravném řízení, kdy všeho litovali s tím, že se celá věc stala nedopatřením kvůli pobytu obžalovaného v zahraničí,“ uvedla už dříve žalobkyně Šárka Pivodová.

Podotkla, že obžalovaní nerozporovali žádný z důkazů. Zvrat podle ní nastal až před soudem, kdy škodu odmítla uhradit pojišťovna, na kterou spoléhali.

Voda kvůli zavřenému stavidlu zaplavila obec. Obžalovaná firma viní i místní

Filákův obhájce naopak argumentoval, že se jeho klient dostal před soud kvůli nekompetenci různých orgánů a obce. Tvrdil, že před odjezdem jeho klienta do zahraničí byla stavidla nahoře. Odmítl též, že by byla v době povodní uzamčena.

To je ovšem v rozporu s výpovědí starostky Kokor Jany Habáňové. Ta uvedla, že uzavřená stavidla se v osudnou chvíli narychlo snažili vypáčit hasiči.

14. října 2020

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha se stala světovým centrem pro TCIM

13. října 2025  10:57

Muže mlátili pěstmi do hlavy, na místě zemřel. Cizincům u soudu hrozí deset let

Pardubický krajský soud začal v pondělí projednávat případ rvačky z jara letošního roku, po které na pardubické třídě Míru zůstal v tratolišti krve ležet mrtvý muž. Obžaloba klade dvěma cizincům ve...

13. října 2025  9:32,  aktualizováno  10:53

