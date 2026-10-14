Budiš je připravený nahradit Vránu (ANO) ve Sněmovně, chce dál řídit vodárny

Výkonný ředitel vodárenské společnosti a dosavadní mohelnický radní Martin Budiš je připraven nastoupit do Poslanecké sněmovny, pokud by jeho stranický kolega z hnutí ANO přerovský primátor a poslanec Petr Vrána uspěl ve druhém kole senátních voleb. Budiš by jako Vránův první náhradník chtěl poslanecký mandát skloubit s vedením vodárenské společnosti, řekl dnes ČTK. Vrána se ve finále senátních voleb utká s přerovským radním Jakubem Navaříkem (ODS), o novém senátorovi v přerovském obvodu bude jasno tuto sobotu.
Vrána, který je poslancem od loňského října, postoupil do druhého kola senátních voleb z druhého místa, od vítěze prvního kola jej dělilo 369 hlasů. Pokud by získal senátorský mandát, jeho místo ve Sněmovně by připadlo náhradníkovi z kandidátní listiny. "Připraven jsem. Sleduji to, Petra Vránu znám, je to silný hráč. V okamžiku, kdyby to mělo nastat, tak jsem připraven tu roli přijmout," řekl dnes ČTK Martin Budiš.
Budiš chce i v případě nástupu do Sněmovny pokračovat ve funkci výkonného ředitele společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk. Podle něj je obor vodovodů a kanalizací v Parlamentu upozaděný, přestože souvisí také s řešením dopadů sucha a rozšiřováním vodovodních sítí. "Problematika sucha a zásobování obyvatelstva pitnou vodou a všechno, co se točí kolem tohoto sektoru, je podle mého názoru aktuálně v Poslanecké sněmovně nezastoupena," uvedl.
První náhradník hnutí ANO v Olomouckém kraji na post poslance dosud zastává také funkci radního v Mohelnici na Šumpersku a za hnutí ANO kandidoval z třetí pozice znovu v komunálních volbách. Zastupitelský mandát obhájil, samotné hnutí však ve městě obdrželo pouze s 11,3 procenta hlasů dva mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Povolební vyjednávání ve městě dosud neskončila.
Souboj obou přerovských kandidátů do Senátu byl v prvním kole těsný. Oba již na počátku týdne rozjeli kampaň pro nadcházející druhé kolo - voliči například již v pondělí obdrželi do svých schránek jejich letáky s žádostí, aby je v pátek či v sobotu svými hlasy podpořili. Navaříka podporují čtyři strany - kromě ODS je to také TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Jeho protikandidátovi Petrovi Vránovi vyslovil do druhého kola podporu zastupitel a krajský radní Dan Chromec, který skončil v prvním kole na čtvrtém místě, za Markem Obrtelem (ČSNS).