Jeden člověk se zranil při nočním požáru bytu v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Škoda podle předběžného odhadu vyšetřovatele přesáhla jeden milion korun. Na síti X to dnes ráno uvedli hasiči z Olomouckého kraje.
Byt v přízemí bytového domu hořel v celém rozsahu, vyplývá z informací hasičů. "Objekt byl silně zakouřen. Zranila se jedna osoba, kterou jsme předali zdravotnické záchranné službě," uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Hasiči ze tří jednotek zasahovali v dýchací technice, oheň rychle lokalizovali. Po dohašení ohnisek budovu odvětrali přetlakovým ventilátorem. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů.