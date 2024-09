Bytová výstavba v Olomouci nabere obrátky. Chystají se tisíce bytů

Novou čtvrť Green City Olomouc plánuje developerská společnost na kraji města na polích mezi Pražskou ulicí, fotbalovým areálem v Řepčíně a Křelovskou. Obytná zóna má přinést přes 2 100 bytů pro více než pět tisíc obyvatel, k dispozici bude i téměř 2 200 parkovacích míst a na šest desítek komerčních jednotek.

„Součástí záměru je zajištění občanské vybavenosti, tedy prostorů pro školství, obchody i administrativu, a dále vybudování ploch veřejného prostranství a prvků městské zeleně,“ přibližuje popis zveřejněný v databázi posuzování vlivu na životní prostředí.

Město ve městě

Na více než 23 hektarech počítá olomoucká společnost Objekt-Invest se startovacími byty, viladomy, polyfunkčními objekty, městskými bloky určenými i pro bydlení, parkem i menšími zelenými náměstíčky a třídami. Velký důraz dává návrh na zeleň, která se ostatně dostala i do jeho názvu.

Developer chce stavět v pěti etapách zahajovaných v letech 2027 až 2037. Během této doby má vzniknout i škola. Město už kvůli tomu směňovalo pozemky. Kdo bude jejím zřizovatelem, ukážou příští roky.

Stejně tak zatím není jasné, jak dopadne snaha radnice zavést takzvané investorské kontribuce, tedy spoluúčast investorů na nákladech města spojených s výstavbou jejich projektů.

V minulém volebním období pokus neuspěl, jelikož investorská komunita nesouhlasila s podmínkami navrženými městem. „Kdyby kontribuce byly, pokryjí menšinovou část financí. Třeba na školu,“ podotkl náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti), který dohlíží na kancelář architekta města.

Klíčové je dopravní napojení

V Pražské ulici na výjezdu od Olomouc City a hypermarketu Globus má vzniknout čtyřramenná křižovatka, která území zpřístupní.

„Napojení na systém hromadné dopravy budou zajišťovat autobusové linky, které budou do lokality zajíždět přes novou křižovatku Pražská a povedou podél páteřní trasy směr Křelovská,“ přibližuje dokument. Do budoucna je rovněž počítáno s napojením na tramvajovou trať z třídy Míru.

„V lokalitě Pražská, kde se staví ve velkém, by se hodila tramvajová doprava. Dopravní podnik by to přivítal,“ sdělil před časem ředitel olomouckého dopravního podniku Jaroslav Michalík.

Záleží také na aréně

Školu i větší dopravní napojení na centrum bude potřebovat i sedmnáctihektarové území Nové Velkomoravské v bývalém vojenském areálu, kde už nechala společnost olomouckého developera Richarda Morávka zdemolovat nevyužívané stavby.

„Celá plocha lokality dokáže podle registrované územní studie pojmout až 2 900 bytů. Nicméně od počátku plánujeme, že území bude svým zaměřením polyfunkční,“ nastínil mluvčí společnosti Redstone Real Estate Petr Hlávka.

„Kromě bytů by tedy nová čtvrť měla nabízet také prostory pro administrativu, sportovní zařízení celoměstského významu, vzdělávací zařízení, ubytování a podobně,“ konkretizoval.

Výsledný počet bytů také výrazně ovlivní rozhodnutí o stavbě víceúčelové haly, které dosud nepadlo.

„Ačkoli vše závisí na tom, jaký model využití plochy ve finále zvolíme, lze předpokládat, že podél levého břehu řeky Moravy vznikne zhruba až dvanáct set bytů. V tuto chvíli čekáme na změnu územního plánu určující výškové limity v lokalitě,“ sdělil Hlávka.

Doplnil také, že nejdříve koncem roku 2025 začne investor s budováním páteřní komunikace a technické infrastruktury, na což pak přibližně v roce 2026 naváže výstavba první etapy. Vše bude vznikat v horizontu patnácti let.

Vize a realita se mohou lišit

Rušno bude už za několik měsíců také poblíž tramvajové točny u hlavního nádraží, kde investiční skupina DRFG chystá projekt Smetanka Park Olomouc.

Zemní práce začnou v prvním pololetí příštího roku, následovat bude stavba první ze tří etap. Přípravy už začaly, nyní firma chystá výběrové řízení na dodavatele.

„Bytů bude v celém projektu více než pět set a budou k dispozici od 1+kk do 4+kk. Většina z nich přitom bude 2+kk,“ uvedla marketingová ředitelka DRFG Michaela Valuchová.

Potvrdila, že součástí plánů je stále i výšková budova. Ta má být srovnatelná s blízkým sedmdesátimetrovým Regionálním centrem Olomouc.

Pejpek ovšem upozorňuje, že i přes velké vize investorů může být realita v průběhu příštích let odlišná.

Zájem stavět v Olomouci je enormní

„Zájem v Olomouci stavět znamená, že město je atraktivní lokalita. Do určitě míry je to také řešení bytové otázky. Ne však úplné, jelikož míjí potřeby skupin v nízkopříjmovém spektru. Tomuto segmentu se musí věnovat město a stát,“ řekl náměstek s tím, že stejně tak musí Olomouc ukočírovat nároky na infrastrukturu.

Obytný komplex osmi domů s 381 byty plánuje na Nových Sadech postavit developerská společnost Stafos Real.

Už pátou etapu bytových domů Šantovka Living začala provádět společnost Redstone, dva objekty zahrnují na pět desítek bytů. V druhé etapě Bytů Šibeník vznikají dvě stovky příbytků, pokračování výstavby Slavonínských zahrad přinese přes sedmdesát bytů. Bytový komplex Holandská čtvrť Olomouc se v sedmé etapě rozrůstá o 185 jednotek.