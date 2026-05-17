Bývalé radiotelegrafní středisko v Litovli se stalo součástí evropského ocenění

Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války, se stalo součástí prestižního evropského ocenění European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space Paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice, sdělili ČTK zástupci pobočky Paměť národa Střední Morava.
Do projektu se zapojilo 13 paměťových míst zastupujících jednotlivé kraje České republiky. "Free Speech Space propojuje místa, kde se v různých podobách odehrával boj za svobodu slova. Získané ocenění nám připomíná, že tyto příběhy nejsou jen národní zkušeností, ale součástí společné evropské historie a identity. Ocenění je pro nás mimořádně důležité, protože představuje evropskou obdobu systému UNESCO," uvedl koordinátor projektu Martin Kroupa.
Olomoucký kraj zastupuje bývalé litovelské radiotelegrafní vysílací středisko, jehož provoz byl zahájen 8. března 1954. Areál vznikl na ploše přibližně 23 hektarů v povodí řeky Moravy, kde mimořádně dobrá vodivost půdy umožnila vybudovat výkonný vysílací systém. Dominantou střediska byly tři stožáry anténního systému o výšce 223 metrů, které patřily mezi nejvyšší stavby tehdejšího Československa.
Areál zahrnoval také provozní budovu, rozsáhlou podzemní zemnící síť a zařízení určené k rušení vysílání západních rozhlasových stanic, například Hlasu Ameriky či Svobodné Evropy.
Litovelské středisko bylo důležitým radiokomunikačním uzlem poválečné Evropy. Zajišťovalo spojení s hlavními evropskými metropolemi včetně Londýna, Paříže, Stockholmu, Říma, Varšavy či Moskvy a bylo součástí mezinárodní sítě rádiodálnopisných služeb, která v době před nástupem satelitních technologií plnila roli dnešní globální komunikační infrastruktury.
Na konci 90. let rozhodl tehdejší vlastník areálu o likvidaci vysílacího komplexu. Všechny tři stožáry byly 11. září 2000 odstřeleny a lokalita postupně přestala sloužit původnímu účelu. "Dodnes zde však stojí zachovalá provozní budova a oplocený areál, který představuje potenciální místo pro vznik veřejného památníku," doplnila Petra Čakanová z organizace Post Bellum.
Označení European Heritage Label získávají od roku 2013 lokality, které představují významné milníky evropských dějin a přispívají k porozumění společné evropské minulosti. Na rozdíl od jiných památkových ocenění se zaměřuje především na vzdělávání, práci s veřejností a připomínání historických souvislostí, které vedly ke vzniku dnešní Evropy, doplnili zástupci Paměti národa.