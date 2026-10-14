Celníci našli při kontrole osobního auta u Šumperka 34 kilogramů kratomu

Ostravští celníci zajistili při kontrole osobního auta nedaleko Šumperka 34 kilogramů kratomu. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, zakoupili prostřednictvím aplikace Telegram v Brně. Policisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až dva roky vězení, sdělil dnes ČTK mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz. Podobný případ se stal v Olomouckém kraji také v srpnu.
Na auto celníci narazili minulý týden. "Vzhledem k množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kilogramů zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení," uvedl mluvčí.
Více než 15 kilogramů kratomu objevili policisté a celníci v kufru osobního auta také v polovině srpna v Olomouci. Na plný kufr této látky upozornila svým nervózním chováním třiatřicetiletá žena. Policisté původně do ulice Dolní Novosadská, kde bylo vozidlo zaparkované, přijeli kvůli jejímu údajnému napadení.
Kratom a jeho extrakt je psychomodulační látka. Od loňského listopadu se tak dá legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech, kam nesmí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody, prodej v automatech je zakázaný. "Samotné držení legálně zakoupeného kratomu pro osobní potřebu není automaticky protiprávní. Vždy se však posuzuje množství, původ látky, účel jejího nabytí a další okolnosti případu," dodal Kubenz.
Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona, která by od ledna 2027 měla prodej této psychoaktivní látky zpřísnit. Dostupný by neměl být lidem od 18 let, ale až od 21 let. Zakázaný bude také jeho prodej v e-shopech a zavede se spotřební daň.