Celníci zadrželi u Přerova téměř 18 tun tabáku,daňový únik vyčíslili na 65 mil.

Celníci zadrželi u Přerova kamion téměř s 18 tunami surového tabáku, podezřelý náklad směřoval z Itálie do Estonska. Daňový únik vyčíslili na 65 milionů korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí Celního úřadu Ostrava David Kubenz. Obdobný případ řešili celníci u Přerova také letos v červenci. Tehdy zadrželi přes 16 tun surového tabáku a nákladní vozidlo, přičemž předběžný únik na dani přesáhl 59 milionů korun.
Podezřelý náklad zadrželi celníci u Přerova před týdnem. "Náklad převážel řidič indické státní příslušnosti, který celníkům předložil doklady se závažnými nesrovnalostmi. Řidič celníkům sdělil, že se nakládky vozidla neúčastnil, a proto podle svých slov nevěděl, jaký náklad převáží. Vzhledem k daňovému úniku vyčíslenému na 65 milionů korun celníci zadrželi veškerý tabák i kamion s návěsem," uvedl mluvčí celníků.
Přeprava téměř 18 tun tabáku směřovala z Itálie do Estonska. "Pozornost celníků vzbudil také neobvyklý příjemce nákladu, kterým byla společnost zabývající se realitní činností. Ta navíc neměla potřebné oprávnění k převzetí této komodity," dodal Kubenz.
Celníci případ prověřují pro podezření z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Vzhledem k předpokládané výši daňového úniku může pachateli v případě prokázání viny hrozit trest odnětí svobody na pět až deset let.
Ostravští celníci během uplynulých čtyř měsíců zadrželi více než 34 tun tabáku s předpokládaným daňovým únikem přesahujícím 124 milionů korun.