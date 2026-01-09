Ceny a poplatky v kraji porostou jen málo, někde lidé dokonce ušetří

Rostislav Hányš
  8:02
Obvykle jen mírné zdražování, často ceny na stejné úrovni a někdy dokonce zlevňování. Radnice či dodavatelé energií mají pro obyvatele kraje do nového roku dobré zprávy: jejich rodinné rozpočty nezatíží žádné dramatické růsty cen. Pokud dochází k růstu, tak jde jen o jednotky procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Voda

Zcela zásadní je pro lidi dodávka pitné vody, kterou zajišťují vodárenské společnosti. Největším regionálním dodavatelem je Moravská vodárenská, která zásobuje Olomouc a Prostějov.

V Olomouci stojí od 1. ledna 2026 kubík vody 126,38 koruny, což je stejná cena, jaká platí už od dubna loňského roku. V Prostějově pak obyvatelé zaplatí 142,59 koruny. Nárůst oproti loňskému roku činí 2,3 procenta.

Vodovody a kanalizace Přerov v tomto okresním městě hlásí nárůst o čtyři procenta. Přesto je tam nejlevnější voda ze všech velkých měst regionu, místní za ni zaplatí „jen“ 111,54 koruny.

Ještě o procento vyšší růst musejí skousnout obyvatelé Jeseníku, kde kubík vody přijde nově na 125,94 koruny. „Navýšení je pětiprocentní proto, abychom pokryli růst nákladů a k tomu vytvářeli zdroje na obnovu. V poslední době jsme například zprovoznili nový zdroj vody z Keprnického potoka,“ odůvodnila ředitelka Vodovodů a kanalizací Jesenicka Lenka Podhorná.

Nejdražší vodu v regionu má opět Šumperk, lidé tam zaplatí za kubík 143,89 koruny. Oproti loňsku je navýšení stejně jako v Jeseníku pětiprocentní. „V letech 2023 a 2024 jsme cenu nezvyšovali a teď to doháníme. Je potřeba vytvářet zdroje na budoucí investice,“ obhajoval zdražení ředitel Vodohospodářských zařízení Šumperk Martin Budiš.

Teplo

Dalším důležitým výdajem v rozpočtech domácností je teplo. Olomoucký dodavatel Olterm hlásí novou cenu 1 228,30 koruny za gigajoule. „S ohledem na dopad inflace do našich nákladů na základní vstupy, provoz a údržbu navyšujeme ceny tepelné energie o dvě procenta,“ zdůvodnila společnost na svých webových stránkách.

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

To v Přerově zůstane cena tepla na loňských 1 032,08 koruny. V dalších městech jde naopak dokonce dolů. V Prostějově lidé ušetří oproti loňsku 1,2 procenta, když zaplatí 986,34 koruny. Město zůstává v oblasti tepla nejlevnější v Olomouckém kraji. „Pod tisíci korunami bychom se měli udržet i v dalších dvou letech, protože máme nasmlouvaný plyn za dobrou cenu,“ odhadl ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Společnost Sateza zajišťující dodávku tepelné energie v Šumperku a Jeseníku snižuje platbu za gigajoule o 2,4 procenta na 1 071,01 koruny, v Jeseníku dokonce o tři procenta na 1 103,69 koruny.

„Snížení nám umožnil především dobrý nákup plynu na burze,“ vysvětlil ředitel Satezy Roman Macek.

Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka

Poplatky za odpady se napříč krajem nemění. Nejdražší tak zůstávají v Přerově, kde lidé zaplatí za rok rovnou tisícovku. Jen těsně pod touto hranicí je s 996 korunami Prostějov. Olomouc, Šumperk a Jeseník zůstávají výrazně pod 900 korunami.

Městská hromadná doprava

Hlavní změny

  • Olomouc Voda nezdražuje, cena je dál 126,38 Kč za kubík. Cena tepla vzroste o 2 % ze 1 204,22 Kč na 1 228,30 Kč za GJ.
  • Prostějov Voda podraží o 2,3 % ze 139,37 Kč na 142,59 Kč. Teplo zlevní o 1,2 % z 998,8 Kč na 986,34 Kč za GJ. Doprava u základní časové jízdenky zdraží o 16 % z 12 Kč na 14 Kč.
  • Přerov Voda podraží o 4 % ze 107,26 Kč na 111,54 Kč.
  • Šumperk Voda podraží o 5 % ze 136,64 Kč na 143,86 Kč za kubík. Cena za GJ tepla klesne o 2,4 % ze 1 097,94 Kč na 1 071,01 Kč.
  • Jeseník Voda zdraží o 5 % ze 119,65 Kč na 125,94 Kč za kubík. Cena tepla poklesne o 3 % ze 1 138,42 Kč na 1 103,69 Kč za GJ.
  • Zdroj: průzkum iDNES.cz

Městská doprava s výjimkou Prostějova nepodraží. V Prostějově však cena základní jízdenky vzroste ze 12 na 14 korun, tedy o 16 procent.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo ještě loni na podzim pokračování navýšených slev ve výši 75 procent pro žáky, studenty a seniory, přičemž stát garantuje pouze 50 procent. „Sleva platí od druhého pololetí letošního roku. Za pět měsíců vzrostl počet cestujících o 387 tisíc, což je úžasné číslo. Dokonce to snížilo ztráty z příměstské dopravy,“ poukázala tehdy ředitelka Krajského integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Kateřina Suchánková.

Dobrou zprávu mají radnice pro nájemníky městských bytů. Výše činží se totiž nemění. Nejvyšší je v Olomouci, kde lidé zaplatí za metr čtvereční měsíčně 132 korun. Nejlevnější je naopak v Jeseníku, kde metr čtvereční pronajaté plochy bytu přijde na 54 korun.

Poplatek za psa

Poplatek za psy rovněž zůstává stejný jako loni. V Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku tak lidé dál zaplatí tisícovku. V Jeseníku zůstává nejvyšší. Za jednoho psího miláčka tam lidé odvedou radnici 1 500 korun.

Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

Daň z nemovitosti

U měst v kraji se nemění ani daň z nemovitosti. V Olomouci zůstává základní koeficient pro výpočet ve výši 3,5, místní zůstává na dvojce. Prostějov a Přerov zachovávají koeficient 3,5 a 1, Šumperk 2,5 a 1, Jeseník setrvává také jako loni na dvojce a jedničce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Na vozovkách na Vsetínsku a místy i Zlínsku, které se přes zimu nesolí, je sníh

ilustrační snímek

Na dopravně méně vytížených silnicích na Vsetínsku, které se přes zimu nesolí, zůstával dnes ráno uježděný sníh. Stejně je tomu místy také na Zlínsku,...

9. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  6:54

Na vozovkách na Vsetínsku a místy i Zlínsku, které se přes zimu nesolí, je sníh

ilustrační snímek

Na dopravně méně vytížených silnicích na Vsetínsku, které se přes zimu nesolí, zůstával dnes ráno uježděný sníh. Stejně je tomu místy také na Zlínsku,...

9. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  6:54

Na Vysočině k ránu sněžilo na Pelhřimovsku, sníh by měl padat i přes den

ilustrační snímek

Na Vysočině dnes k ránu drobně sněžilo na Pelhřimovsku, podle meteorologů bude přes den padat sníh v celém kraji. Solené silnice jsou zatím holé a vymrzlé, na...

9. ledna 2026  6:47,  aktualizováno  6:47

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, místy se objevuje ledovka

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Do terénu vyjížděli postupně cestáři nejprve na západě regionu a přidávají se další. Na vozovkách je místy...

9. ledna 2026  6:46,  aktualizováno  6:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, dálnice místy stojí

Ilustrační snímek

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích v pátek ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Více nákladních vozů stojí ve stoupání mezi 144. až 136. kilometrem ve směru na...

9. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  8:27

Astronergy uvádí na trh ASTRO N7 Pro k dosažení profesionálního výkonu

9. ledna 2026  8:21

Hisense představuje na veletrhu CES 2026 modely 116UXS a XR10 a posouvá technologii RGB MiniLED do nové éry

9. ledna 2026  8:16

Vítězné prodejny prosincového kola Visa Czech Top Shop

9. ledna 2026  8:04

Ceny a poplatky v kraji porostou jen málo, někde lidé dokonce ušetří

ilustrační snímek

Obvykle jen mírné zdražování, často ceny na stejné úrovni a někdy dokonce zlevňování. Radnice či dodavatelé energií mají pro obyvatele kraje do nového roku dobré zprávy: jejich rodinné rozpočty...

9. ledna 2026  8:02

Deset let v nájmu stačilo. Pelhřimov staví vodárně ředitelství za 66 milionů

Administrativní budova stavební firmy VHST v pelhřimovské Skrýšovské ulici, ve...

Začala stavba nové provozní budovy Pelhřimovské vodárenské. Společnost, která vznikla před deseti lety a zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, dosud žádné své sídlo nemá. Prostory si musí...

9. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Firmy v kraji plánují velké investice do modernizace výroby i ekologie

Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala...

Navzdory složité ekonomické situaci, kdy třeba v Třineckých železárnách čekají, jak se podaří zajistit podporu státu pro stavbu elektrické obloukové pece, chystají firmy napříč Moravskoslezským...

9. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Zachráněný život vnímá jako největší odměnu hasič, který loni zasahoval v Mostě

ilustrační snímek

U požáru restaurace U Kojota v Mostě, při kterém zemřelo před rokem šest lidí a jedna žena později podlehla zranění v nemocnici, byl od prvopočátku velitel...

9. ledna 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.