Voda
Zcela zásadní je pro lidi dodávka pitné vody, kterou zajišťují vodárenské společnosti. Největším regionálním dodavatelem je Moravská vodárenská, která zásobuje Olomouc a Prostějov.
V Olomouci stojí od 1. ledna 2026 kubík vody 126,38 koruny, což je stejná cena, jaká platí už od dubna loňského roku. V Prostějově pak obyvatelé zaplatí 142,59 koruny. Nárůst oproti loňskému roku činí 2,3 procenta.
Vodovody a kanalizace Přerov v tomto okresním městě hlásí nárůst o čtyři procenta. Přesto je tam nejlevnější voda ze všech velkých měst regionu, místní za ni zaplatí „jen“ 111,54 koruny.
Ještě o procento vyšší růst musejí skousnout obyvatelé Jeseníku, kde kubík vody přijde nově na 125,94 koruny. „Navýšení je pětiprocentní proto, abychom pokryli růst nákladů a k tomu vytvářeli zdroje na obnovu. V poslední době jsme například zprovoznili nový zdroj vody z Keprnického potoka,“ odůvodnila ředitelka Vodovodů a kanalizací Jesenicka Lenka Podhorná.
Nejdražší vodu v regionu má opět Šumperk, lidé tam zaplatí za kubík 143,89 koruny. Oproti loňsku je navýšení stejně jako v Jeseníku pětiprocentní. „V letech 2023 a 2024 jsme cenu nezvyšovali a teď to doháníme. Je potřeba vytvářet zdroje na budoucí investice,“ obhajoval zdražení ředitel Vodohospodářských zařízení Šumperk Martin Budiš.
Teplo
Dalším důležitým výdajem v rozpočtech domácností je teplo. Olomoucký dodavatel Olterm hlásí novou cenu 1 228,30 koruny za gigajoule. „S ohledem na dopad inflace do našich nákladů na základní vstupy, provoz a údržbu navyšujeme ceny tepelné energie o dvě procenta,“ zdůvodnila společnost na svých webových stránkách.
|
Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů
To v Přerově zůstane cena tepla na loňských 1 032,08 koruny. V dalších městech jde naopak dokonce dolů. V Prostějově lidé ušetří oproti loňsku 1,2 procenta, když zaplatí 986,34 koruny. Město zůstává v oblasti tepla nejlevnější v Olomouckém kraji. „Pod tisíci korunami bychom se měli udržet i v dalších dvou letech, protože máme nasmlouvaný plyn za dobrou cenu,“ odhadl ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.
Společnost Sateza zajišťující dodávku tepelné energie v Šumperku a Jeseníku snižuje platbu za gigajoule o 2,4 procenta na 1 071,01 koruny, v Jeseníku dokonce o tři procenta na 1 103,69 koruny.
„Snížení nám umožnil především dobrý nákup plynu na burze,“ vysvětlil ředitel Satezy Roman Macek.
|
Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka
Poplatky za odpady se napříč krajem nemění. Nejdražší tak zůstávají v Přerově, kde lidé zaplatí za rok rovnou tisícovku. Jen těsně pod touto hranicí je s 996 korunami Prostějov. Olomouc, Šumperk a Jeseník zůstávají výrazně pod 900 korunami.
Městská hromadná doprava
Hlavní změny
Městská doprava s výjimkou Prostějova nepodraží. V Prostějově však cena základní jízdenky vzroste ze 12 na 14 korun, tedy o 16 procent.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo ještě loni na podzim pokračování navýšených slev ve výši 75 procent pro žáky, studenty a seniory, přičemž stát garantuje pouze 50 procent. „Sleva platí od druhého pololetí letošního roku. Za pět měsíců vzrostl počet cestujících o 387 tisíc, což je úžasné číslo. Dokonce to snížilo ztráty z příměstské dopravy,“ poukázala tehdy ředitelka Krajského integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Kateřina Suchánková.
Dobrou zprávu mají radnice pro nájemníky městských bytů. Výše činží se totiž nemění. Nejvyšší je v Olomouci, kde lidé zaplatí za metr čtvereční měsíčně 132 korun. Nejlevnější je naopak v Jeseníku, kde metr čtvereční pronajaté plochy bytu přijde na 54 korun.
Poplatek za psa
Poplatek za psy rovněž zůstává stejný jako loni. V Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku tak lidé dál zaplatí tisícovku. V Jeseníku zůstává nejvyšší. Za jednoho psího miláčka tam lidé odvedou radnici 1 500 korun.
|
Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice
Daň z nemovitosti
U měst v kraji se nemění ani daň z nemovitosti. V Olomouci zůstává základní koeficient pro výpočet ve výši 3,5, místní zůstává na dvojce. Prostějov a Přerov zachovávají koeficient 3,5 a 1, Šumperk 2,5 a 1, Jeseník setrvává také jako loni na dvojce a jedničce.