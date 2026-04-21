Stát má kritický scénář zastropování cen elektřiny a plynu, řekl Havlíček na fóru

Ondřej Zuntych
  14:32
Stát musí v zásobování energií počítat i s kritickými scénáři, v krajním případě by to mohlo být i zastropování cen elektřiny a plynu. Na Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci to řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V souvislosti s válkou na Blízkém východě představil Karel Havlíček v pondělí na Bezpečnostní radě státu plán hospodářské odolnosti. O den později ho pak přiblížil na olomouckém fóru.

„Nejde ani tak o to, kdy začnou pouštět lodě kritickým průlivem. Více nás zajímá, jak je poničená infrastruktura v regionu a co to může znamenat ve střednědobém časovém horizontu. Zatím se to nevyvíjí příliš dobře, což by znamenalo, že energií bude méně a bude o ně rvačka. Logicky to bude mít vliv na cenu,“ řekl ministr s tím, že Česko musí být připravené.

Optimistický scénář má podle něj současnou podobu a ještě není kritický. Ustát lze i trvání situace další týdny či měsíce, ačkoli už to bude mít výraznější ekonomické dopady.

„Kritická varianta je, že se dostaneme do situace, kdy by hrozil nedostatek energií. Připravujeme proto jasná opatření. Jezdíme po světě, smlouváme a připravujeme se tam na nouzové nákupy,“ zmínil jednání v USA, Alžíru, Kazachstánu, Ázerbájdžánu či Uzbekistánu.

„Pochopitelně se věnujeme zásobám, ať už ropným skrze správu hmotných rezerv až po zásoby plynové. Musíme je postupně naplňovat, začíná se vtláčet,“ dodal Havlíček.

Reagovat lze rychle, ale bude to mít svou cenu

Zmínil také cenové dopady na průmysl a obyvatelstvo. „U pohonných hmot jedeme v nutném režimu, není na dlouhou dobu, ale ceny se nám podařilo udržet ještě docela rozumně lehce pod průměrem středu Evropy. Ve finále to slouží i průmyslu k zásobování. Nešli jsme na šílenou polskou cestou, která znamenala ze dne na den posun pohonných hmot o 15 procent dolů,“ připomenul rozhodnutí, na které muselo Česko reagovat.

Polská vláda zavádí maximální ceny paliv. Nafta bude stát v přepočtu přes 43 korun

Stát připravuje i scénáře pro nepříznivý vývoj cen energií. „Do velké míry se odvíjejí od cen plynu. Máme stanoveno, jaká cena na burze, případně na trhu je spouštěčem pro různá opatření. Jediná možnost, která je, ale je férová, je snížení regulované složky elektřiny, případně plynu. U elektřiny máme stále ještě 50 procent, u plynu přibližně 20 až 25 procent,“ uvedl Havlíček a upozornil, že podobná situace vůbec nastat nemusí.

„Pokud to však stát udělá, velmi rychle dokážeme prostřednictvím Energetického regulačního úřadu snížit fakticky cenu, aniž bychom zasahovali do trhu. Okamžitě to pocítí každý spotřebitel, průmyslník, dodavatel zásobování a každá domácnost. Jediná otázka je, kolik do toho pustíme peněz,“ nastínil ministr.

Dále podotkl, že je potřeba prověřit, zda dopady na rozpočet vykompenzuje přínos podnikatelského sektoru.

„A to ve smyslu vyšší výkonnosti, vyšších daní, sociální, zdravotní, investice a tak dále. Je to ekonomická diskuse. Prostor tu ale je a stát s tím musí počítat. Musí mít legislativní nástroje, aby to byl schopen spustit. Kritický scénář je kombinace snížení regulované složky a snížení složky tržní, tedy finální zastropování. Neříkám, že to nastane, nepřivolávám to, ale musíme být připraveni,“ uzavřel Havlíček.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Fotograf Skřivánek vystavuje ve St. Městě snímky z uherskohradišťské věznice

ilustrační snímek

Fotograf Martin Skřivánek vystavuje ve Starém Městě na Uherskohradišťsku snímky z někdejší uherskohradišťské věznice. V minulosti ji využívalo gestapo i...

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Soud v Třebíči odsoudil dva muže za podíl na podvodech s investicemi

ilustrační snímek

Třebíčský okresní soud potrestal dva Slováky, kteří podle nepravomocného rozsudku jako kurýři vyzvedávali peníze od obětí internetových podvodů s investicemi....

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

5 nenápadných příznaků u domácích mazlíčků. Kdy jít k veterináři a nepodcenit zdravotní problém?

Ilustrační snímek

Nenápadné změny chování, občasné kulhání nebo drobné zažívací potíže mohou být prvním varováním vážnějšího onemocnění. Majitelé domácích mazlíčků přitom často váhají déle, než by měli. Kdy zpozornět...

21. dubna 2026  15:15

Hasiči pořád zasahují u požáru ve skladu plastů, stále nachází nová ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  15:13

Fond Volarik Capital roste: Aktiva překročila 325 milionů a chystá nový hotel

21. dubna 2026  15:12

Záchranná služba otevřela novou základnu v Lubech, pokračuje v denním režimu

ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku vyjíždějí sanitky z nové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Stavba trvala rok a půl a stála 26 milionů korun, z...

21. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 s výkonem 10 W

21. dubna 2026  14:53

V Mirakulu roste dřevěná horská dráha. Má posunout možnosti zábavních parků v ČR

Tak má vypadat budoucí dřevěná horská dráha v Mirakulu. Vozíky po ní pojedou...

V zábavním parku Mirakulum na Nymbursku roste unikátní atrakce. První dřevěná horská dráha svého druhu v České republice. Už nabírá konkrétní podobu a její výstavba patří k technicky nejnáročnějším...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě "Nelegální tabák: kde selhává systém?"

21. dubna 2026  14:48

Olomoucké Divadlo na cucky uvede premiéru inscenace (K)roky od Studia SEN

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo na cucky uvede tento pátek premiéru autorské inscenace (K)roky, kterou připravilo seniorské Studio SEN. Soubor vznikl z dramatického kurzu...

21. dubna 2026,  aktualizováno 

Mistrovství ČR v driftu: Pelikán se stal vítězem kategorii PRO a Němeček v PRO2

21. dubna 2026  14:34

