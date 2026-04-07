Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Daniel Vachek
  4:52aktualizováno  4:52
Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu zboží se firmám zvýšily o stovky tisíc korun týdně a reálně tak hrozí, že se „přirážka“ v důsledku konfliktu na Blízkém východě brzy promítne do cen výrobků či potravin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal KlímaMAFRA

Podle předsedy Hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslava Švamberka jsou v největším ohrožení dopravci a firmy s vysokou energetickou náročností, například železárny, sklárny či farmaceutické podniky.

„Pokud vám stoupne cena nafty z 32 na 50 korun, tak se jakákoliv přeprava zboží prodražuje, protože dnes nám těch kamionů po cestách zkrátka jezdí mraky,“ poznamenal.

Právě komplikace v souvislosti s dopravou se dotýkají třeba výrobce léčivých látek Farmak, jenž sídlí v Olomouci.

„Vzrostou nám náklady, jež naše společnost v rámci kontraktů hradí. Týkají se nás také rostoucí ceny rozpouštědel, která potřebujeme pro naši výrobu. Zhoršuje se jejich dostupnost z řádu dnů na týdny,“ uvedl mluvčí společnosti Leopold Doubek. Také připustil, že pokud by válečný konflikt přetrvával delší dobu, vedení podniku by reálně zvažovalo cenový příplatek ke svým produktům.

Covid, Ukrajina... Írán. EU se noří do další krize. Ceny u benzinek jsou teprve začátek

Nejde přitom pouze o přepravu zboží, ale také lidí. Například Dopravní podnik města Olomouce má kvůli cenám nafty náklady vyšší o stovky tisíc korun týdně.

„Na konci února jsme nakupovali naftu za 26,90 korun bez daně. V tuto chvíli už to je kolem 40 korun,“ vyčíslila rozdíl mluvčí Anna Sýkorová s tím, že týdenní spotřeba je u autobusové dopravy přibližně 32 tisíc litrů nafty.

„V prvních dvou týdnech byla celková částka vyšší přibližně o 250 tisíc korun. Teď je to čtvrtý týden s tím, že cifra ještě vyletěla nahoru,“ dodala Sýkorová. Nyní podnik jen za naftu zaplatí týdně o 419 tisíc korun víc než před začátkem války.

Veřejné jízdné by zatím zdražit nemělo

Kromě nafty vzrůstá také cena zemního plynu, na který jezdí třeba autobusy v Prostějově. „Za poslední týdny vzrostla u CNG cena až o 50 procent. Situace je vážná, pravidelně ji monitorujeme a konzultujeme s městem,“ sdělil Pavel Hanák, ředitel společnosti First Transport Lines, jež ve městě zajišťuje provoz MHD.

Zastropování cen, nižší daně i regulace: Evropské státy vyrovnávají drahá paliva po svém

Ani jeden z dopravních podniků nicméně zatím zdražování jízdného nezvažuje. „U nás se cena skládá z více složek a obvykle se nereaguje takhle hned. V tuhle chvíli se určitě zvýšení jízdného neplánuje,“ ujistila mluvčí toho olomouckého.

Připustila ale, že pokud by ceny nafty byly dlouhodobě vysoké, podnik zažádá o kompenzaci ze strany města. O náklady se totiž částečně dělí s magistrátem.

„Ohledně vyšší kalkulace jsme už dostali informaci od pana ředitele. Máme uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby a doplatek je konstruován tak, že pokud jeho podstatná část přesáhne plánovanou částku, díl jde za městem a díl za dopravním podnikem,“ vysvětlil náměstek olomoucké primátorky Štěpán Otakar Bačák (SpOLečně).

Ten ví, že současný stav není jednoduchý. „V případě pohonných hmot je situace neovlivnitelná. Pokud navýšení vznikne, město je zavázáno ho uhradit. Celoročně by to bylo víc než třináct milionů, což představuje asi tři procenta doplatku města na provoz MHD,“ předestřel Bačák.

Taková je realita. Letecké palivo může Evropě chybět už v květnu

Cena za veřejnou dopravu by se neměla zvyšovat ani v Prostějově, kde se zdražovalo na začátku roku. „Jízdné jsme navyšovali od 1. ledna z 12 na 15 korun za dospělého. Zatím tak o další úpravě vůbec neuvažujeme,“ prohlásil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Z čeho má ale vedení Prostějova v souvislosti se stoupajícími cenami obavy, je zdražování stavebních prací. „Vnímáme třeba nedostatek polystyrenu a nárůst cen pohonných hmot právě pro nákladní auta, která odváží odtěženou zeminu,“ připustil náměstek.

Taxikáři změnu cen uvažují, zemědělci v nejistotě

Co se přepravy lidí týče, na rozdíl od té veřejné ji zvažují taxislužby. „Zatím vyčkáváme, jestli se ceny pohonných hmot nějak ustálí. Pokud se bude dál zdražovat, musíme zareagovat,“ podotkl například šéf společnosti City Taxi Olomouc Luděk Neoral, protože částky za naftu vzrostly o třetinu.

„Když vezmu veškeré náklady, jako je placení pojistek, zdravotního a sociálního pojištění, náklady na dispečink, tak celkově jde u nás o navýšení přibližně o deset procent,“ vysvětlil taxikář s tím, že případné zdražování jízdného určitě nepřesáhne zmiňovanou desetinu.

Když se z benzinu stane nedosažitelný luxus. Myanmar je zemí front bez konce

Rostoucí ceny doléhají i na zemědělce a nejde jen o palivo. Zdražují totiž také hnojiva. „Obzvláště teď v období jarních prací jsou pro nás paliva opravdu významná položka. U hnojiv to hraje roli pouze částečně, protože každý volí jinou strategii. Někdo nakupuje na jarní sezonu už v zimě, kdy jsou ceny příznivější,“ přiblížil předseda krajské agrární komory Ivo Kasal.

Důležitým aspektem ale zůstávají průmyslová hnojiva, jež zemědělci používají pro dosažení požadované potravinové kvality. „Tam už ne všichni mají sjednané kontrakty za příznivější ceny, budou tedy nakupovat za částky, které vystřelily vzhůru,“ navázal Kasal.

Zdražení se dotýká třeba Zemědělského družstva Unčovice z Olomoucka. „Spotřebováváme desítky tisíc litrů nafty, ale celkový objem vždy záleží i na počasí. Něco jsme si nakoupili do zásoby, ale ta už je dávno vyčerpaná,“ přiznala tamní předsedkyně představenstva Milada Rašková Měsícová.

U hnojiv by v Unčovicích mohly komplikace nastat zejména na podzim. „Na jaro máme nakoupená už z podzimu, takže v tomto ohledu jsme v pohodě. Samozřejmě pokud ta situace bude přetrvávat dál a ceny hnojiv neklesnou, bude to pro nás problém,“ uvedla šéfka družstva.

Zda se tak aktuální situace propíše do cen potravin, bude podle Kasala jasnější až za pár měsíců. „Musíme vyčkat, až bude po žních. Zatím výraznější náznaky nejsou. Sklizně začnou někdy v červnu a potrvají až do srpna a září. Teprve potom se to může reálně vyhodnocovat,“ uzavřel předseda krajské agrární komory.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Začátek dubna u vody: Jaké krmení a nástrahy fungují na kapry i bílé ryby

Důležitou roli hraje i barva nástrahy. Na bílé ryby platí přirozenější a tmavší...

Začátek dubna patří u vody jemnosti. Studená voda drží ryby při dně, berou opatrně a chybu v krmení trestají dlouhým čekáním bez záběru. Poradíme, jaké směsi, vůně a nástrahy fungují na kapry, cejny,...

7. dubna 2026  5:09

Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Ilustrační snímek

Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu...

7. dubna 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Vrchní soud Olomouc projedná kauzu Vork týkající se úniků policejních informací

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes otevře kauzu údajných úniků policejních informací, před soudem stane 23 lidí. Případ podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání...

7. dubna 2026,  aktualizováno 

Pavel dnes navštíví Brno, cesta se zaměří především na oblast vědy

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes navštíví Brno, program jeho cesty se zaměří především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Navštíví například Českou zdravotnickou...

7. dubna 2026,  aktualizováno 

Řidič motocyklu zemřel na Opavsku, nezvládl průjezd zatáčkou

ilustrační snímek

Jednašedesátiletý řidič motocyklu zemřel dnes při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velké Hoštice na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel...

6. dubna 2026  21:08

Na Ústecku hasiči přes tři hodiny likvidovali požár na čtyřech hektarech lesa

ilustrační snímek

Požár listí v lese likvidovali dnes odpoledne přes tři hodiny hasiči ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku. Hořelo v těžko přístupném terénu na ploše čtyř...

6. dubna 2026  20:44,  aktualizováno  20:44

Řidič motocyklu zemřel na Opavsku, nezvládl průjezd zatáčkou

ilustrační snímek

Dvaašedesátiletý řidič motocyklu zemřel dnes při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velké Hoštice na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel...

6. dubna 2026  20:33,  aktualizováno  20:33

Na silnici I/6 na Karlovarsku se srazila dvě auta, jeden člověk se zranil

ilustrační snímek

Na silnici I/6 u Bošova na Karlovarsku se dnes odpoledne srazila dvě osobní auta. Při nehodě se jeden člověk zranil, zranění však nebylo vážné. Silnice byla po...

6. dubna 2026  19:17,  aktualizováno  19:17

Renáta Krejčí vydává román Rozkvetlá. Dvě ženy v něm hledají cestu k sobě

Renáta Krejčí je autorka a redaktorka nakladatelství Pikola. Vystudovala...

Co se stane, když se potkají dvě ženy, které by se za normálních okolností minuly obloukem? Jedna věří faktům, druhá intuici. Jedna má život pevně pod kontrolou, druhá ho nechává plynout. Renáta...

6. dubna 2026  20:35

Ve Valtířově na Ústecku hoří v obtížném terénu les. Platí druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...

6. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Silný vítr rozšířil požár lesa u Choustníkova Hradiště na jeden hektar

ilustrační snímek

U Choustníkova Hradiště na Trutnovsku dnes odpoledne hořel les. Příčinou byl pád elektrického vedení. Vlivem silného větru se požár rozšířil na rozlohu okolo...

6. dubna 2026  17:57,  aktualizováno  17:57

Za covidu psal vnučce dopisy. Vznikla kniha inspirovaná Josefem Čapkem

Autor knihy Pavel Fara uvádí: „Je pro mě ohromnou poctou, když slyším, že se...

Pandemie rozdělila rodinu, ale spojila ji pohádkami. Dědeček Pavel Fara psal vnučce do Dánska nové příběhy pejska a kočičky inspirované dílem Josef Čapek. Po letech váhání je vydal knižně a nabízí...

6. dubna 2026  19:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.