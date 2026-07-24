Černá věž v Drahanovicích nabízí fotografický soubor posedů, vznikal 17 let

Galerie v Černé věži v Drahanovicích na Olomoucku vystavuje fotografický cyklus zachycující myslivecké posedy jako jedinečný fenomén lidové tvořivosti. Jeho autorem je fotograf Jan Holkup. Soubor vznikal 17 let v Česku i v dalších zemích střední Evropy. Výstava zachycující krajinu očima lovce posedů bude k vidění do konce října, řekl ČTK kurátor výstavy Zdeněk Vévoda.
V mysliveckých posedech, kterými je česká krajina protkána, autor podle kurátorů výstavy objevil jedinečný fenomén lidové tvořivosti. "Jeho fotografie zachycují originální stavby, které překvapují nápaditostí, nečekanými konstrukčními řešeními i humorem svých tvůrců. Posedy se v jeho podání stávají osobitými architektonickými objekty a zároveň dokumentem pozvolna mizejícího světa, který ještě nepodléhal přísným stavebním a bezpečnostním normám," popsal Vévoda.
Pětačtyřicetiletý Holkup vystudoval České vysoké učení technické v Praze a pracuje jako konstruktér strojních zařízení. Ve volném čase se mění v neúnavného "lovce posedů." Některé posedy objevuje díky vytrénovanému oku, k jiným jej navedou myslivci. Kvůli ideálnímu světlu nebo správnému ročnímu období se na stejné místo často vrací opakovaně.
Dlouhodobý fotografický projekt loni autor završil vydáním knihy Posedy. "Když jsem před rokem narazil na crowdfundingovou výzvu na vznik této knihy, okamžitě jsem začal pátrat, jestli se ve sbírce Jana Holkupa nachází také nějaký drahanovický posed. K mé radosti ano," doplnil kurátor výstavy, který poté autora oslovil s myšlenkou uspořádat výstavu v Drahanovicích. "Jeho fotografie skvěle dokumentují pověstnou českou tvořivost a kutilství. U mnoha z nich se návštěvníci určitě pobaví a věřím, že výstava přiláká do Drahanovic návštěvníky z celé republiky," dodal Vévoda.
Výstava Posedy je letos čtvrtou výstavou v Černé věži. Letošní dramaturgie galerie se věnuje různým podobám krajiny, od imaginativních krajin Jaroslava Diviše přes výtvarnou interpretaci Lubomíra Otiska, dětskou tvorbu zdejších žáků, až po fotografický pohled Jana Holkupa.
Černá věž v Drahanovicích je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století a představuje ojedinělou památku stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. Její podoba byla kolem roku 1850 pozměněna nezvyklým zastřešením, takzvanou routovou střechou.