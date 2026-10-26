Československý jazzový festival nabídne v Přerově tři večery hudby

Vystoupení českých i zahraničních hudebníků nabídne milovníkům jazzu letošní Československý jazzový festival v Přerově. Přehlídka s šedesátiletou tradicí potrvá od čtvrtka do soboty, do města zavítá například britský saxofonista Martin Speake, americký pianista Emmet Cohen či americká funky zpěvačka Martha Highová. Z českých interpretů návštěvníci uslyší Ondřeje Rumla a jeho Quartet nebo bluesmana a rockera Michala Prokopa se skupinou Framus Five, řekl ČTK ředitel festivalu Rudolf Neuls.
Tradice jazzových festivalů byla v Přerově založena v roce 1966. "První koncert se odehrál 6. června před 60 lety, tenkrát to bylo v závodním klubu železničářů s názvem Komuna, která už v Přerově neexistuje," uvedl ředitel přehlídky.
Přehlídka letos návštěvníkům nabídne v Městském domě tři festivalové večery s trojicí koncertů. Festival otevře ve čtvrtek brněnský Cotatcha Orchestra se dvěma anglickými sólisty - britským saxofonistou Martinem Speakem a Charliem Reesem, součástí orchestru je i pianista Emil Viklický. Navazovat na něj bude zpěvák Ondřej Ruml, který se na festival vrací po 11 letech. Na koncertě vystoupí v doprovodu tria jazzmanů Víta Křišťana, Roberta Balzara a Pavla "Badyho" Zbořila. "Závěr prvního večera obstará hvězda, která začala vytvářet funky muziku, americká zpěvačka Martha Highová," doplnil Neuls.
Pátek nabídne koncert Michaela Krásného, slovenského dua zpěvačky Kristíny Mihaľové a kytaristy Jakuba Šedivého Lash & Grey a také vystoupení amerického jazzového trumpetisty, zpěváka, skladatele a producenta Keyona Harrolda.
Po 13 letech se vrací na festival se svou skupinou Framus Five osmdesátiletý Prokop, jehož koncert otevře poslední sobotní festivalový večer. Následovat bude koncert bubeníka Otty Hejnice, který představí svůj autorský moderní jazz v triu se slovenským jazzovým pianistou Alanem Bartušem a newyorským kontrabasistou Nealem "Sugar" Cainem.
"Osobně se těším nejvíce na závěr festivalu, na koncert amerického klavíristy Emmeta Cohena. Do Evropy přijel letos s kvintetem a dělají vzpomínky na velikány jazzu, jakým byli Miles Davis a John Coltrane," dodal Neuls. Klavírista přijede do Přerova z koncertu v Budapešti.
Po skončení hlavního programu bude každý večer pokračovat tradiční afterparty, tentokrát pod vedením saxofonisty Štěpána Markoviče a jeho přátel. Mimo jiné zazní skladby z desky Espresso.