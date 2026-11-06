Charita Olomouc chce podpořit obnovu školy na Haiti poškozené při nepokojích

Arcidiecézní charita Olomouc chce finančně podpořit obnovu školy v haitském městě Gonaives, která byla vyrabována a vážně poškozena při nepokojích v roce 2022. Rozsah finanční pomoci bude záviset na dalším plánování a zajištění peněz. Pracovníci Charity se při říjnové monitorovací cestě na Haiti dohodli s místními partnery také na pokračování a rozvoji projektu Adopce na dálku. Novinářům to dnes řekl ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Robert Neugebauer.
Školu v Gonaives provozuje komunita indických řeholních sester, které kvůli nepokojům na několik let přerušily svou činnost. Nyní se na Haiti vrátily a výuku obnovují, nejprve pro nejmladší děti. Současně chtějí opravovat poškozené prostory a postupně rozšiřovat školu o další ročníky.
"Když jsme viděli, v jakých podmínkách sestry znovu začínají učit, bylo zřejmé, že jejich odhodlání potřebuje konkrétní podporu. Obnova školy není jen opravou budovy. Znamená návrat vzdělávání do života dětí, které o tuto možnost na několik let přišly," uvedl koordinátor haitských projektů Arcidiecézní charity Olomouc Roman Musil.
Neugebauer s Musilem pobývali na Haiti v říjnu. Šlo o první osobní monitorovací cestu po přibližně dvouleté přestávce. Navštívili školy, setkali se s učiteli, místními spolupracovníky a rodinami podporovaných dětí a hodnotili možnosti další pomoci. Dohody o pokračování projektu Adopce na dálku uzavřeli s partnery v oblastech Baie de Henne a Ti Riviere.
"Zprávy, fotografie a vyúčtování nám poskytují důležité informace, ale osobní návštěvu nenahradí. Teprve při setkání s dětmi, jejich rodiči a učiteli vidíme, jak naše pomoc skutečně funguje. Ověřili jsme si, že podporované děti chodí do škol a že vzdělávání má pro jejich rodiny zásadní význam," podotkl Musil.
Charita chce kromě školství v budoucnu více prověřovat také možnosti podpory zdravotní péče, důstojného bydlení a pomoci osamělým či zranitelným seniorům. V obci Baie de Henne se zabývala také možností dokončení střední školy.
Arcidiecézní charita Olomouc působí na Haiti od roku 2005. Dlouhodobě podporuje především vzdělávání dětí z chudých rodin prostřednictvím projektu Adopce na dálku. "Na Haiti pomáháme už více než 20 let. Za tu dobu jsme navázali vztahy s lidmi, kteří naše projekty uskutečňují přímo na místě. Díky nim pomoc pokračovala i v době, kdy jsme do země nemohli osobně přicestovat. Nyní jsme měli příležitost vidět výsledky jejich práce, mluvit s rodinami a společně rozhodovat o dalších krocích," dodal Neugebauer. Lidé mohou finanční příspěvky na pomoc Haiti posílat na účet 43-9935450227/0100.