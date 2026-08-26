Charita Olomouc uzavře skupinu Lištičku, provoz už nebyl ekonomicky udržitelný

Charita Olomouc ukončí na konci srpna provoz dětské skupiny Lištička, která od března 2020 poskytovala péči dětem od dvou do čtyř let. Důvodem je především ekonomická neudržitelnost provozu v době, kdy v Olomouci přibyly další dětské skupiny s nižšími cenami a zároveň ubývá dětí v předškolním věku. Volná místa jsou proto také v mateřských školách, které byly v minulosti plně obsazené. ČTK to sdělila vedoucí Střediska pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc Petra Pavlíčková.
Financování dětských skupin je podle Pavlíčkové přímo navázáno na počet docházejících dětí a jejich věk. "Při současném počtu zapsaných dětí už bohužel nebylo možné zajistit dlouhodobě udržitelný provoz služby," uvedla vedoucí střediska.
Lištička působila v budově Charity Olomouc v Řezníčkově ulici šest let. Za tu dobu jí podle odhadu charity prošlo kolem 90 dětí. Provoz byl zahájen v březnu 2020, krátce nato ho však přerušila epidemie covidu-19. Později mohla skupina fungovat za zpřísněných hygienických podmínek alespoň pro děti zaměstnanců Charity Olomouc. Nové zájemce začala znovu přijímat v září 2021. O několik let později nabídla zázemí i dětem z ukrajinských rodin prchajících před ruskou agresí.
Podle charitních pracovníků byla dětská skupina jediným charitním zařízením tohoto druhu na Moravě. "Jednotlivé charity sice provozují hustou síť mateřských center, klubů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s malými dětmi, ovšem dětskou skupinu na Moravě nabízela pouze Charita Olomouc," uvedla mluvčí Charity Olomouc Marie Šnevajsová.
O budoucím využití prostoru dětské skupiny Lištička zatím není rozhodnuto. Stejně tak o vybavení, které zahrnuje nejen hračky, ale také zahradní nábytek nebo houpačky. "Uvažujeme, že vybavení darujeme některé z mateřských škol na Ukrajině. Věci jsou v dobrém stavu a mohou ještě dobře sloužit," dodala vedoucí střediska.