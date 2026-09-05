CHKO Jeseníky jsou motivem nového aršíku poštovních známek, vyšel tento týden

Jesenická krajina s chráněnými rostlinami a živočichy, ale i známé Petrovy kameny, vysílač na hoře Praděd nebo letící sokol, který hnízdí ve zdejší oblasti, se staly motivem pro nový aršík známek České pošty. Nese název Jeseníky - klenot severní Moravy, k dispozici je sběratelům i dalším zájemcům od tohoto týdne, sdělila ČTK mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Karolína Šůlová.
"Aršík velikosti 125krát 175 milimetrů obsahuje souvislou kresbu jesenické krajiny s významnými místy i chráněnými rostlinami a živočichy. Z něj lze perforací vytrhnout známku v nominální hodnotě 40 korun s Petrovými kameny, zvonkem jesenickým a letícím sokolem stěhovavým. Jeseníky jsou totiž oblastí, kde v České republice hnízdí největší počet párů tohoto dravce," uvedla Šůlová.
Na aršíku jsou i další známky v různých nominálních hodnotách, na kterých je například sasanka narcisokvětá, hvězdnice alpská, motýl perleťovec či čolek evropský. Na podkladu aršíku nechybí ani hora Praděd s televizním vysílačem z roku 1980.
Doprovodný text aršíku připomíná, že Jeseníky jsou spolu s Krkonošemi jediným pohořím, jehož vrcholky přesahují horní hranici lesa a vytváří takzvané horské hole, tedy nejcennější bezlesé partie se vzácnými druhy rostlin a živočichů. "Motivy jsme pečlivě vybírali ve spolupráci s autory tak, aby zachytily to nejcennější z místní jedinečné přírody. Doufám, že zaujmou nejen sběratele, ale i další lidi, kteří mají toto pohoří rádi. Je to takový dárek k letošnímu Roku chráněných krajinných oblastí," uvedl Petr Šaj z AOPK.
Autory návrhu jsou manželé Jaromír a Libuše Knotkovi, liniovou kresbu vytvořil rytec Martin Srb. Emisi doplní příležitostná razítka s motivy ze stejné oblasti. Aršík se známkami lze mimo jiné získat v e-shopu České pošty.
Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 740 kilometrů čtverečních s cílem chránit přírodní bohatství a zachovalou krajinu tohoto pohoří. Patří k největším CHKO v České republice.
Chráněná oblast při severovýchodní hranici České republiky ve východních Sudetech zabírá téměř celé pohoří Hrubého Jeseníku. "Tím nejcennějším jsou zejména plochy vysokohorského bezlesí a na ně navazující smrkové pralesy. Jeseníky jsou jednou z nejlesnatějších CHKO a kromě smrkových pralesů stojí za pozornost i zachovalé fragmenty bučin. Jsou tu však i jedinečná rašeliniště a horské potoky, louky, skalní útvary, domov tu mají vzácné druhy rostlin a živočichů," dodala Šůlová. Pro jejich ochranu tu bylo dosud vyhlášeno i 32 maloplošných zvláště chráněných území.