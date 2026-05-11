Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:22
Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem pět mikrogramů na metr krychlový. Překročení tohoto limitu v denním průměru zaznamenalo měření od loňského do letošního března ve 37 dnech. O výsledcích měření informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Benzen je těkavá organická látka s prokázanými karcinogenními účinky. Při nehodě loni 28. února nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.

U Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku pokračuje likvidace následků nehody a následného obřího požáru nákladního vlaku převážejícího hořlavý a toxický benzen.
Andráškovy fotografie zachycují dramatické a autentické okamžiky hasičské práce při nebývalém požáru a likvidaci úniku nebezpečného benzenu. Zásah bych extrémně náročný a riskantní.
Hasiči přečerpávají chemikálii z poškozených vagónů po požáru vykolejeného cisternového vlaku převážejícího vysoce toxický benzen. Na místě stále likvidují i další následky nehody. (1. března 2025)
K nehodě došlo v březnu 2025. Vlak, který vykolejil, převážel v sedmnácti cisternách více než tisíc tun toxického benzenu, patnáct vozů po vykolejení vzplálo.
Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle posledních odhadů uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 200 až 300 metrů krychlových benzenu, tedy 180 až 260 tun.

Koncentrace benzenu v ovzduší se podle ČHMÚ krátkodobě zvyšovaly zejména při odstraňování následků nehody. Nejvyšší hodinová koncentrace byla 112,3 mikrogramu na metr krychlový, měření zaznamenalo také 61,6 mikrogramu na metr krychlový.

„I přes výskyt těchto krátkodobých vysokých špiček koncentrací činila celková roční průměrná koncentrace benzenu 2,9 mikrogramu na metr krychlový, zůstala tedy pod stanoveným imisním limitem,“ uvedl dnes ČHMÚ.

Legislativou nastavené hodnoty tak podle ČHMÚ z dlouhodobého hlediska nebyly překročeny. Upozornil, že před havárií se za posledních deset let roční celorepublikové průměrné koncentrace benzenu pohybovaly přibližně mezi jedním až dvěma mikrogramy na metr krychlový.

Kvalitu ovzduší kolem místa havárie ČHMÚ měřil kombinací tří metod, z nich jedna umožňovala sledovat situaci i na více lokalitách v okolí. Nejnižší koncentrace měření zaznamenalo v obci Němetice, vyšší hodnoty byly přímo v Hustopečích nad Bečvou a v obci Poruba, což odpovídá jejich poloze vůči místu havárie, uvedl ČHMÚ.

„Analýza meteorologických podmínek zároveň potvrdila, že zvýšené koncentrace benzenu přicházely převážně ze směru místa havárie, zatímco jiné znečišťující látky, například prachové částice, měly odlišný původ,“ stojí ve stanovisku ČHMÚ.

Benzen z vagonů po havárii unikl také do půdy. Plocha vsaku chemikálie je odhadem 4 600 metrů čtverečních, toto území od okolí izolují ocelové stěny. Kontaminace podzemní vody volnou fází benzenu zasáhla přibližně 20 tisíc metrů čtverečních území.

Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie, která nemá ve světě obdoby, si vyžádalo přes 300 milionů korun. S dalšími náklady ve stovkách milionů korun se počítá. Havárií se zabývá policie.

