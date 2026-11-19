Hodnoty cholesterolu u pacientů nemocnic AGEL v Prostějově, Přerově a Šternberku se v posledních letech postupně zlepšují, problémem ale zůstává zvýšená hladina cukru v krvi. V normě má nyní glykémii pouze 40 procent vyšetřených pacientů. Vyplývá to z analýzy více než 440.000 laboratorních výsledků za období od podzimu 2021 do konce července letošního roku. ČTK to dnes sdělila primářka oddělení laboratorní medicíny AGEL Středomoravské nemocniční Michaela Černá.
Autoři analýzy se zaměřili na celkový a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémii a kyselinu močovou. Tyto ukazatele mohou upozornit na riziko kardiovaskulárních onemocnění, obezity, diabetu 2. typu, metabolického syndromu nebo hyperurikémie. V průběhu sledovaného období se podle Černé postupně zvyšoval podíl pacientů, kteří měli v normě celkový cholesterol, LDL cholesterol a kyselinu močovou. Pozitivní vývoj může souviset se změnami životního stylu, prevencí, stravou a pohybem, ale také s užíváním léků.
Méně příznivě dopadlo hodnocení glykémie. V normě ji má nyní zhruba 40 procent vyšetřených. V minulých letech byl tento podíl v Přerově a Prostějově asi o pět procentních bodů nižší. "Tento údaj je sice částečně ovlivněn tím, že řada pacientů přichází do nemocnice akutně a neabsolvuje odběry nalačno, přesto ukazuje, že poruchy metabolismu cukrů představují významný zdravotní problém," uvedla Černá.
Pacienti ze Šternberka měli podle analýzy v průměru příznivější hodnoty celkového i LDL cholesterolu než pacienti v Prostějově a Přerově. "Přemýšleli jsme, čím to může být. Šternberk není typické větší město s mnoha panelovými domy. Lidé se tam pravděpodobně více pohybují pěšky, jelikož nemají MHD. Na úpatí Nízkého Jeseníku musí chodit i do kopců a třeba mají i více pohybu díky práci na svých zahradách. To je ale spíše úvaha než závěr, který bychom mohli z dat jednoznačně potvrdit," poznamenala Černá.
Rozdíly se objevily také mezi nemocnicemi. V Prostějově se podle analýzy dlouhodobě vyskytuje o pět až šest procent více pacientů s hodnotami glykémie nad sedm mmol/l než v Přerově. Za normální glykémii nalačno se považuje hodnota nižší než 5,6 mmol/l. "Pokud je opakovaně nalačno naměřená hodnota nad 7,0 mmol/l, znamená to již cukrovku," upozornila Černá.
Autoři analýzy zaznamenali opačný trend, než jaký uvádí odborná literatura, také u kyseliny močové. Zatímco literatura podle nich uvádí vyšší výskyt zvýšených hodnot u mužů, v analyzovaných datech byl trend opačný. U žen v Prostějově a Šternberku bylo zastoupení patologických hodnot téměř o 11 procent vyšší než u mužů, v Přerově přibližně o 5,5 procenta.
Lékaři upozornili na to, že výsledky nelze považovat za reprezentativní obraz celé populace Prostějova, Přerova a Šternberka. Analýza zahrnovala pouze vzorky pacientů, kteří z různých důvodů podstoupili vyšetření v nemocnicích skupiny AGEL.