Mnohamilionovou investici rozdělila radnice na několik menších, jenže hned s první žádostí o dotaci narazila kvůli přísným podmínkám ministerstva a celý projekt se tím zastavil. Na vysoutěžení firmy a stavbu měla vesnice devět měsíců, jenže stavebníci by potřebovali víc času. Ani nadvakrát se tak do veřejné zakázky nikdo nepřihlásil.
Současná budova mateřinky je z roku 1987. „Naše školka je hodně bariérová. Se školní jídelnou ji spojuje krček, plán byl začít jeho úpravou a postupně navázat rekonstrukcí celé školy a jídelny, na kterou máme stavební povolení,“ popsala cholinská starostka Kamila Navrátilová (nez). celou zhruba třicetimilionovou investici.
„Projektovali jsme přes covid a projektanta jsme spojili i s architekty, aby to nějak vypadalo,“ dodala.
Předloni v červnu podala malá vesnice žádost o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Podpora obnovy a rozvoje venkova.
„V listopadu jsme pak měli ještě doplnit do přílohy fotografie. Pak už jsem od ministerstva neměla žádnou informaci, až letos v dubnu přišlo, že jsme zařazeni na seznam náhradních žádostí a je možno nás podpořit. Odpověděli jsme, že zájem máme. Podmínkou ale bylo dokončení akce a financování do letošního 30. listopadu,“ uvedla Navrátilová.
Stavaři chtěli aspoň tři měsíce navíc
Vyměřená lhůta se Cholině zdála dost těsná, proto radnice u okolních obcí s podobnou zkušeností zjišťovala, zda lze vůbec vše stihnout. Ukázalo se, že pokud by se stavební firma pustila do práce už o letních prázdninách a pokračovala i za provozu školky, tak by to šlo. Ještě v dubnu tedy Cholina vypsala veřejnou zakázku na stavebníka. Nabídky však nepřišly.
„Chápu, že je to pro firmy složité, teď zakázky mají a další potřebují víc dopředu. Hned v květnu jsme tedy soutěž zopakovali s mírnějšími podmínkami. Současně s tím jsme vybrali skupinu potenciálních dodavatelů splňujících požadavky a oslovili je. Jenže ani tak nám zase žádný z nich nedal nabídku s tím, že pokud by byl termín prodloužený o tři měsíce, tak se to zvládne,“ přiblížila starostka.
Ta tedy následně napsala na ministerstvo žádost o prodloužení termínu i na příští rok. Z ministerstva jí však zavolali, že to možné není, vyhlíží ale ještě oficiální odpověď. Odstoupit od žádosti Cholina nechce a čeká až ji ministerstvo samo vyřadí.
Z 11 milionů na přestavbu krčku žádala obec se 700 obyvateli o zhruba osm milionů korun. Možnost zaplatit náklady ze svého pro ni není reálná, protože vesnice splácí novou kanalizaci za 90 milionů, kdy s více než polovinou pomohlo ministerstvo zemědělství, a ještě za šest milionů korun koupila budovu s tělocvičnou a hospodou, jejíž udržení bylo pro místní společenství důležité.
„Jelikož i tak jsme z pohledu bank ve slušné kondici a nejsme nijak problémoví, podařilo se nám vyjednat úvěr na spolufinancování,“ vysvětlila Navrátilová.
Šancí je jedině nakupení více zpoždění
Čerpat ho ale Cholina pravděpodobně nebude. „Projekt byl podpořen ještě v končícím programu Podpora rozvoje regionů 2019+, jehož realizace trvá do konce roku 2025. Časové okno pro jakékoliv další prodlužování podpořených projektů je tak již pouze minimální. Program už byl několikrát prodlužován a možnosti jeho dalšího pokračování jsou omezené,“ sdělil mluvčí MMR Roman Chrenčík.
Pokud by se ale podle něj objevilo větší množství projektů, u nichž příjemce nestíhá dokončení ve stanoveném termínu, bude resort o prodloužení programu usilovat. Část uchazečů o dotace se ovšem do investic pustila sama, aniž by věděla výsledek dotačního řízení. V Cholině na to ale peníze neměli.
„Někteří náhradní žadatelé začali projekty realizovat už před nabídkou podpory, s pozdějším poskytnutím dotace tedy neměli problém. Pokud by u některého z nich problém přece jen nastal, doporučujeme se obrátit na ministerstvo oficiální cestou s popisem dané situace,“ dodal mluvčí Chrenčík. Z náhradníků většina měla i po pozdějším oslovení zájem. Přesto nadále zůstává několik stovek nepodpořených žádostí.
Vstup do školky je v Cholině první ze čtyř plánovaných etap. „V návrhu získal přívětivější podobu a měřítko a efektivně řeší různé výškové úrovně podlah a přilehlého terénu. Jde například o vnitřní skluzavku vedle schodiště nebo propojení vstupních prostor se zahradou novým průchodem,“ řekl architekt ze studia mimokolektiv Ondřej Kučera.
Přístavbou by vznikla vstupní hala, která dnes chybí, zahrada školky má být přístupná přes pódium se sedacími schody.
„Brala jsem to jako velkou příležitost, začali bychom velkou revitalizaci a mohli dále navazovat. Ale pravidla ministerstva chápu,“ podotkla starostka Navrátilová. Jinou vhodnou dotaci teď pro školku nevidí, připravuje tedy další velké akce, zejména zavedení optického internetu a rekonstrukci silnice.