Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Lenka Muzikantová
  12:12aktualizováno  12:12
Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka amerického. Šlo o vůbec první zaznamenaný výskyt tohoto ptáka z rodu bahňáků v Česku.

Ornitologická senzace už do oblasti přilákala davy pozorovatelů, kteří chtěli vzácného ptáka spatřit na vlastní oči.

„Pro každého zapáleného birdwatchera je sen zpozorovat v Česku nový druh. Je to nejvyšší meta, o které jsem dlouhé roky snil, a teď se mi to podařilo, navíc v domovské lokalitě,“ pochvaluje si Brezniak, jenž pochází z Hranic a studuje na Univerzitě Karlově v Praze.

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán pisík americký, jehož domovem je Severní a Jižní Amerika.
Do Choryně se původně vydal jen tak obhlédnout tamní vody, jestli už zamrzají. „Spatřil jsem pisíka, myslel jsem však, že jde o obecného, kterých jsem už viděl několik stovek, možná i tisíců. Překvapilo mě to ale, protože tito ptáci by se u nás na konci listopadu už vyskytovat neměli,“ vylíčil.

Pustil se proto do bedlivého pozorování a čím déle trvalo, tím víc si všímal nevšedních znaků. Ty ho nakonec přivedly ke zjištění, že se ve skutečnosti dívá na pisíka amerického.

„Tento pták měl narůžovělý kořen nosu, žluto-zelené nohy a kratší ocas než pisík obecný. Obvolal jsem kolegy a brzy už bylo u rybníka plno,“ usmívá se Brezniak s tím, že zanedlouho již vzácnou ptačí návštěvu pozorovala desítka párů zvědavých očí. Když pak zvíře vzlétlo, bylo jasno.

„Pisík americký má specifickou kresbu na křídlech, a hlavně po vyplašení naprosto nezaměnitelný hlasový projev,“ vysvětluje Brezniak s tím, že pták na Choryňských rybnících hledal potravu v podobě bezobratlých živočichů, nicméně je schopen lovit i ryby. Přesně při takovém lovu zřejmě střevliček se podařilo ho i poprvé v Česku nafilmovat.

Druh by nepoznala ani většina ornitologů

Podle Jiřího Šafránka z Moravského ornitologického spolku se takové pozorování povede jednou za život. „Nedivím se, že pozorování vzbudilo takový zájem a přilákalo do oblasti spoustu ornitologů. Moc dobře si uvědomují, že taková příležitost už se nemusí za celý život opakovat,“ podotkl.

„Je skvělé, že Lukáš Brezniak ptáka poznal, protože 99 procent ornitologů pisíka amerického nepozná. Lukáš měl štěstí, měl ho blízko. Viděl všechno, co vidět měl. A díky němu to mohli vidět i ostatní,“ doplnil.

K Choryňským rybníkům, kde byli nedávno někým zastřeleni vzácní ibisové hnědí, což šokovalo širokou veřejnost, se okamžitě po ohlášení pozorování vydal mimo jiné i Michal Jakubec, preparátor opavského muzea.

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

„Okamžitě jsem si v práci nahlásil dovolenou, vzal baterie do foťáku, nazul gumáky a vyrazil. Už jsem byl na cestě, když kolem projelo auto rybářů a pisíka vyplašilo. Naštěstí přeletěl jen na protější břeh, odkud ho šlo také pozorovat. Byl jsem tak třetí či čtvrtý v pořadí, kdo ho viděl,“ svěřil se Jakubec.

Někteří ptáci se do Evropy „svezou“ na lodích

Ornitologové doufají, že pisík americký brzy poslechne své pudy a vydá se dále na jih. „Zima u nás umí být pořádně krutá a tomuto ptákovi by šlo o život. Ačkoliv mě těší, že takovou raritu v regionu i celé republice máme, byl bych rád, kdyby už odletěl do teplých krajin. Ještě v neděli tu však byl,“ nastínil Šafránek.

„Někdy se stane, že se tu pták zapomene a zdrží se až do zámrazu. Vzhledem k tomu, že se nyní oteplilo, by Choryňské rybníky nemusely zamrznout a pták se tak dostane k potravě. Až nabere sílu, měl by letět na jih,“ dodal.

Dva čapí opozdilci zůstali na Uničovsku. O dokrmení se přou odborníci se zachránci

Druh, který hnízdí v Severní Americe a zimuje v Jižní, se občas dostane na pobřeží Evropy, podle ornitologů má nejvíce záznamů Velká Británie, Portugalsko, Španělsko a Francie. Že zaletí hluboko do vnitrozemí se ovšem stává jen vzácně.

„Vypadá to, že ten pták bloudí nějakou dobu Evropou a zaletěl i do Česka. Vím, že Polsko má dvě pozorování, nějaká jsou z Rakouska a Německa, ale o ničem dalším nevím. Teď má pisíka amerického také Česká republika,“ uvedl Jakubec s tím, že se může stát, že se ptáci do Evropy „svezou“ na zaoceánských lodích.

„Tomuto pisíkovi zřejmě dopomohly vzdušné proudy nebo nápor proudění, který ho zavál až k nám,“ doplnil Šafránek.

