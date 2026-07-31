Chystaná stavba protipovodňových opatření u Troubek získala souhlas kraje

Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko pro dlouho připravovanou stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku, která si vyžádá investici zhruba 850 milionů korun. Rozhodnutí krajského úřadu poslouží jako podklad pro další povolování tohoto projektu podle stavebního zákona. ČTK informaci získala na úřední desce hejtmanství. Troubky zažily ničivé záplavy dvakrát, staly se symbolem katastrofálních povodní v roce 1997.
Stavba protipovodňových opatření by v okolí Troubek mohla začít příští rok, dokončení je plánováno o dva roky později. Koryto Bečvy u Troubek dokáže pojmout nejvýše dvacetiletou povodeň. Chystaná opatření ochrání obec před stoletou vodou. "Inženýrská činnost bude v letošním roce dokončena a bude podána žádost o vydání stavebního povolení na akci Bečva, protipovodňová opatření Troubky," uvedl v obecním zpravodaji starosta Troubek Martin Frgal (nestr.).
Krajský úřad projekt protipovodňových opatření v Troubkách podmínil desítkami opatření, která se týkají například ochrany chráněných živočichů, kácení dřevin či náhradní výsadby. Kvůli stavbě bude možné pokácet 182 stromů a téměř 9500 metrů čtverečních keřových porostů. Povodí Moravy bude muset ekologickou újmu kompenzovat výsadbou 260 stromů a 60 keřů a o novou zeleň pět let pečovat.
Investice, která je podle Povodí Moravy už v pokročilé fázi projektové přípravy, počítá s vybudováním protipovodňové ochrany Troubek v celkové délce zhruba 5,5 kilometru. Zahrnuje především zemní hráze, menší úseky železobetonových zdí a mobilní hrazení, které mají obec chránit před rozlivem z nedaleké řeky Bečvy. Většinu nákladů má pokrýt dotace ministerstva zemědělství.
Troubky zaplavila Bečva při rozsáhlé povodni 7. července 1997. Rozbouřený vodní živel v obci srovnal se zemí více než polovinu domů. Zbourat se muselo 335 stavení a o střechu nad hlavou přišla polovina ze 2000 obyvatel obce, o život přišlo devět lidí. Škody dosáhly 700 milionů korun. V obci bylo poté postaveno na 200 domů. Povodně postihly Troubky i na jaře roku 2010.