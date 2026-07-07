Chystaný dokumentární film přiblíží ochranu horských luk v Jeseníkách

Ochranu vysokohorských luk v Jeseníkách i hrozby, kterým tyto zranitelné biotopy čelí, přiblíží chystaný celovečerní dokumentární film režiséra Tomáše Vynikala Zachráníme horské louky Jeseníků? Edukační snímek bude určen pro Dům přírody Jeseníků, školy, filmové festivaly i kina. Financování filmu má vedle podpory Olomouckého kraje zajistit také veřejná sbírka na platformě Donio. ČTK to dnes sdělili tvůrci dokumentu.
"Mým cílem je natočit dokumentární film, který lidem pomůže uvědomit si unikátnost českých vysokohorských luk. Naši předkové nám zanechali krajinu s velmi bohatou skladbou rostlin a živočichů. Je proto naším společným úkolem tyto lokality chránit, s citem o ně pečovat a zachovat je pro další generace," uvedl Vynikal.
Impulzem k natočení dokumentárního filmu o jesenických loukách byl podle režiséra podnět vedoucího Správy CHKO Jeseníky Víta Slezáka. "Horské louky jsou v Jeseníkách velmi zranitelným biotopem a já se navíc věnuji botanice. Proto jsem se rozhodl pro realizaci," uvedl režisér. Snímek má vysvětlit význam horských luk, jejich ohrožení, způsob péče i pravidla chování návštěvníků v chráněném území.
Vynikal upozornil, že horské louky v Jeseníkách čelí různým negativní vlivům. Vedle expanze nepůvodní borovice kleče zmínil ústup tradiční pastvy, klimatické změny se snižující se sněhovou pokrývkou a delšími obdobími sucha, přemnoženou jelení zvěř i neukázněné turisty, kteří opouštějí vyznačené trasy a ruší hnízdící ptáky. Připomněl, že Správa CHKO Jeseníky už některá opatření, například výřez kleče nebo obnovu pastvy, provádí.
Vedoucí Správy CHKO Jeseníky Vít Slezák podotkl, že příroda nejvyšších částí Jeseníků čelí úbytku biologické rozmanitosti a dokument může veřejnosti přiblížit smysl ochranářských opatření, jako jsou sečení, pastva nebo odstraňování borovice kleče. Na dokumentárním filmu spolupracují mimo jiné botanik Martin Dančák, ornitolog Tomáš Grim a Správa CHKO Jeseníky. Chystaný dokument navazuje na Vynikalův celovečerní debut Kamarádi v ghettu, který měl premiéru v roce 2023.