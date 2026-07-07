ČSÚ: Průměrný věk obyvatel Olomouckého kraje loni vzrostl na 44,1 let

Průměrný věk obyvatel Olomouckého kraje se loni meziročně zvýšil o 0,3 roku na 44,1 roku. Od roku 1995 vzrostl o 7,2 roku a bude se dál zvyšovat. Statistici odhadli, že zhruba třetinu z celkového počtu obyvatel kraje budou v roce 2080 tvořit lidé starší 65 let. Průměrný věk obyvatel kraje se v roce 2080 přiblíží hranici 50 let. ČTK dnes informaci získala z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
V mezikrajském srovnání patřila loni Olomouckému kraji podle stáří obyvatel pátá příčka. Vyšší průměrný věk obyvatel zaznamenali statistici pouze v Moravskoslezském kraji, Královéhradeckém kraji, Karlovarském kraji a Zlínském kraji, ve kterém byl evidován nejvyšší průměrný věk v Česku, který činil 44,4 roku. Nejnižší průměrný věk měl Středočeský kraj a hlavní město Praha, v obou případech jeho hodnota činila 42 let.
Z pěti okresů Olomouckého kraje nejnižší průměrný věk obyvatel loni vykázalo Olomoucko, a to 43,3 roku a nejvyšší horský okres Jeseník s průměrem 45,5 roku. Průměrný věk obyvatel na Jesenicku byl zároveň nejvyšší mezi 77 českými okresy. Mezi 402 obcemi Olomouckého kraje se průměrný věk pohyboval v intervalu od 35 let v Bílé Vodě na Jesenicku do 64,8 roku v obci Radkova Lhota na Přerovsku.
Stárnutí krajské populace se projevuje trvalým růstem podílu obyvatel ve věku 65 a více let a poklesem podílu dětí. Lidí starších 65 let bylo na konci loňského roku v Olomouckém kraji 140.531, rozhodující zastoupení v této věkové skupině měly ženy s podílem 58 procent.
Meziročně se podíl lidí starších 65 let v kraji zvýšil z 22 procent v roce 2024 na loňských 22,3 procenta. "Z dlouhodobého hlediska podíl osob ve věku 65 a více let nepřetržitě roste, a to z 13,2 procenta v roce 1995 až na 22,3 procenta v roce 2025," upozornila Kateřina Káňová z olomoucké pobočky ČSÚ.
Na konci loňského roku žilo v Olomouckém kraji 93.696 dětí ve věku do 14 let, z toho 51,2 procenta chlapců. Podíl této věkové skupiny na celkovém počtu obyvatel byl 14,8 procenta a meziročně se snížil o 0,4 procentního bodu. Zatímco v roce 1995 činil podíl dětí na celkové populaci 18,8 procenta, meziročně postupně klesal až do roku 2008, kdy dosáhl svého minima 14,1 procenta. "Od této doby se začal mírně zvyšovat až na 15,8 procenta v roce 2022. V posledních třech letech je však evidován opět meziroční pokles," podotkla Káňová.