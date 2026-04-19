ČSÚ: Ve městech loni žilo 56,2 pct obyvatel Olomouckého kraje, podíl vzrostl

Na konci roku loňského roku žilo ve městech Olomouckého kraje kraje 354.969 lidí, meziročně o 850 víc. Podíl městského obyvatelstva na krajské populaci se v roce 2025 zvýšil o desetinu procentního bodu na 56,2 procenta. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Nejvyšší přírůstek počtu obyvatel vykázala Olomouc, ve které na konci loňského roku žilo o 2234 lidí více než na jeho začátku. Následovaly Zlaté Hory (232 osob), Mohelnice (104 osoby), Lipník nad Bečvou (45 osob), Loštice (26 osob), Kostelec na Hané (25 osob), Plumlov (17 osob), Tovačov (pět sob), Potštát (čtyři osoby) a Vidnava (dvě osoby).
Přirozenou cestou, tedy převahou počtu narozených nad zemřelými, se loni nezvýšil počet obyvatel v žádném městě kraje. Pouze v Potštátě na Přerovsku se počet narozených rovnal počtu zemřelých, v ostatních městech bylo zemřelých více než narozených.
Nejvyšší absolutní úbytek počtu obyvatel přirozenou měnou loni statistici evidovali v Přerově (pokles o 276 osob), Prostějově (minus 245 osob) a Olomouci (minus 223 osob). Stěhováním loni získalo nové občany 14 měst. V absolutním vyjádření nejvíce Olomouc (2457 osob).
Nejvíce obyvatel měla loni Olomouc, ve které žilo 105.297 lidí. Nejmenším městem v Olomouckém kraji co do počtu obyvatel zůstala Žulová na Jesenicku s 1119 obyvateli.