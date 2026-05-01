Cykloturistická akce Bílý kámen na Libavé přilákala 7115 lidí

Cykloturistická akce Bílý kámen, která na jeden den v roce otevírá zájemcům jinak uzavřený vojenský prostor Libavá na Olomoucku, letos přilákala 7115 lidí. Ve zprávě na webu pořadatelů to uvedl jejich zástupce Kristián Heřman. Do běžně nepřístupných míst dnes zavítali cyklisté, pěší turisté i jezdci na koloběžkách. Letos se konal 32. ročník, loňského ročníku se zúčastnilo rekordních 7371 lidí.
"Díky autobusovému zájezdu se Bílého kamene mohli zúčastnit také senioři a rodiny s dětmi. I v letošním roce vyjela cyklolanovka, kterou organizačně zajistila obec Mrsklesy. Velkou pozornost vzbudila premiérová jízda parního vlaku spolku Lokální dráhy, jenž vyrazil vůbec poprvé a setkal se s velmi pozitivní odezvou ze strany účastníků," uvedl Heřman. Lidé měli také zájem o ukázku vojenské techniky.
"Z hlediska bezpečnosti byl letošní ročník klidný – na trasách došlo ke třem lehkým úrazům, o které se postarali pořadatelé a zdravotnická záchranná služba. Povinné používání cyklistických přileb a zákaz prodeje alkoholických nápojů na území vojenského újezdu opět přispělo k tomu, že události neměly vážnější následky," uvedl Heřman. Pořadatelé letos dělali také průzkum mezi cyklisty. Z 500 cyklistů jelo 52 procent na klasickém jízdním kole, zbývajících 48 procent mělo elektrokolo.
Akce umožňuje návštěvníkům zavítat do jinak nepřístupných míst, kde přes rok operuje armáda. Lidé se po újezdu mohou pohybovat pouze po vyznačených trasách, k dispozici mají dopředu mapu akce. Na trase lze navštívit zajímavá místa, například kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny v zaniklé obci Stará Voda, kde je výstava skládacích oltářů Božího hrobu, ale i skalisko Bílý kámen či zámeček Bores. Letošní novinkou byla trasa vedoucí k Panně Marii vojnovické nad obcí Vojnovice. Památka prošla nedávno obnovou, která byla hrazena z prostředků z cykloturistické akce Bílý kámen 2024.