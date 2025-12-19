Hotovo po téměř šedesáti letech. Poslední úsek D1 u Přerova je v provozu

Úsek u Přerova je tak v provozu po letech příprav a soudních sporů. Dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a Polska je kompletní.
„Nový úsek D1 výrazně pomůže odlivu nákladní dopravy z Přerova a zároveň zklidní provoz na D46, protože většina aut se z Brna do Ostravy dostane právě po D1,“ konstatoval nový ministr dopravy Ivan Bdenárik (SPD).
Ten na mítinku s novináři také řekl, že úsek kolem Přerova chce nechat bez poplatku. Dokončení posledního úseku znamená kompletní zhotovení nejstarší a nejdelší dálnice v Česku, která má dohromady 371 kilometrů.
Odkloní nová D55 tranzit? Názory se liší
Otevření dalšího úseku se dočkala i dálnice D55. „D55 představuje klíčové spojení pro střední, jihovýchodní a jižní Moravu, které odvede dopravu z přetížené silnice I/55,“ prohlásil Bednárik.
Dálnice D55 je přeložkou silnice I. třídy, která přes několik obcí spojuje Přerov s Olomoucí. Denně tudy projede až dvacet tisíc aut. Navazující úsek Kokory – Přerov by se měl začít stavět příští rok. Úsek už má stavební povolení a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, pozemky již má stát vykoupené. Archeologické průzkumy mají skončit v první půlce roku 2026.
Velkým lokálním přínosem nové části dálnice je, že míjí vesnici Krčmaň. Jak při zahájení stavby uvedla předloni starostka Eva Sztwioroková, řidiči tam nedodržují rychlost, předjíždějí v nepřehledných úsecích a nerespektují semafor. Jelikož pro osobní auta bude nový úsek zatím bezplatný, změna na hustotě provozu se projeví.
„Neočekáváme, že například doleva na Olomouc bude možné odbočit u nás hned, ale úlevu očekáváme. Hodnotit budeme v lednu, až bude obvyklejší provoz. Nicméně máme informace, že vozidla nad 3,5 tuny budou chtít využívat neplacený úsek po silnici první třídy přes naši obec,“ řekla v pátek starostka.
„Zkoušeli jsme připomínkovat vyhlášku k mýtu, bohužel jsme neuspěli, protože to nikde jinde v Česku zatím není, že by se mýto někde odpouštělo. Naší možností je buď, že by se ministerstvo rozhodlo náš úsek první třídy zpoplatnit a nebo musíme počkat, než se převede silnice první třídy pod kraj a potom by byla možnost dát na ni omezení kamionům od 12 tun,“ dodala Sztwioroková.
ŘSD ale nemá o odklonění tranzitu pochybnosti. „Jsem absolutně přesvědčený, že nákladní dopravy se obec zbaví, takové výsledky máme z celé republiky,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.