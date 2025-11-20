Od konce července jezdila auta po nové části obchvatu sníženou rychlostí jedním pruhem v každém směru. Když tam minulý týden ráno za husté mlhy přejela dodávka do protisměru, skončil manévr pro řidiče tragicky. Policisté řešili tři dopravní nehody během pár desítek minut, jednu smrtelnou. Teď experti očekávají, že široká dálnice podobným situacím zamezí.
„Plnohodnotné otevření v části Křelov – Slavonín výrazně zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu v daném úseku. Dojde totiž k odstranění velmi nebezpečného nehodového místa, kterým byl v minulosti výrazný levotočivý směrový oblouk v úrovni letiště na přivaděči,“ sdělil mluvčí krajské policie Libor Hejtman k lokalitě, kde se v minulosti staly smrtelné srážky.
A nejde o jediné pozitivum. „Na okružní křižovatce u Globusu ve směru jízdy od Ostravy už nebude docházet k velmi dlouhým kolonám vozidel, které se zde denně tvořily,“ poznamenal Hejtman k otevření nové mimoúrovňové okružní křižovatky na dálnici D35 nad obchodní zónou.
Auta z okraje Olomouce to k ní budou mít přibližně půl kilometru. S napětím zprovoznění mimoúrovňové křižovatky vyhlížejí i v Křelově-Břuchotíně a dalších obcích ležících na krajské cestě směrem na Litovel, po níž si nyní řidiči zkracovali cestu.
„Je to pro nás teď nesmírná zátěž, protože mezi třetí a čtvrtou hodinou tu skoro nepřejdete, pohyb přes silnici je vysoce nebezpečný,“ popisoval nedávno starosta Křelova–Břuchotína David Šafář (STAN).
Ohledně snížení provozu je i s otevřením skeptický, policie či BESIP nicméně předpokládají, že lidé zvolí pohodlnou cestu po dálnici raději než přes vesnice.
„Dojde k výraznému zklidnění dopravy na silnici druhé třídy v obcích Křelov–Břuchotín a Příkazy, protože vozidla jedoucí z Olomouce po Pražské ulici už nemusejí absolvovat jízdu po této objízdné trase, která je v současnosti velmi intenzivně využívána v obou směrech,“ avizoval policejní mluvčí.
Expert: Projeďte si křižovatky
Stejně to vidí i krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. „V jízdě po staré cestě souběžné s dálnicí nevidím smysl, D35 je oproti tomu moderní a bezpečná. Očekávám od řidičů, že si zvyknou jet po okružní křižovatce a vyrazit na dálnici. Zároveň všem doporučuji, aby si nové křižovatky v klidu projeli, podívali se, kde jsou odbočky či připojovací pruhy,“ vyzval šoféry.
I na „staré cestě“ u Břuchotína zasahovali před dvěma týdny záchranáři kvůli nehodě, srážku aut řízených mladými muži nepřežila dospívající dívka. Místní obyvatelé se peticí už předtím domáhali snížení rychlosti, protože rovný úsek vybízí k překračování limitů, ačkoliv mu předcházejí zatáčky a uprostřed je napojení obytné zástavby.
„Místo teď budeme velice bedlivě sledovat s dopravní policií a s krajským úřadem. Snížení rychlosti ale za mě není řešení, spíše zvýšený dohled policie, případně lepší dopravní značení,“ sdělil Charouz.
Novou mimoúrovňovou křižovatku může v budoucnu doplnit ještě rameno do nedalekých Topolan, případně do olomouckého Neředína. Blíže ke stavebním úpravám je ale rondel u Globusu, z něhož by měla v příštích letech vést silnice do Řepčína a k železárnám.
Už se jezdí, pomohla smlouva o urychlení stavby
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustilo provoz na západním obchvatu D35 ve čtvrtek dopoledne, bezprostředně po odstranění přechodného dopravního značení. „Definitivně tak zanikla kolizní lokalita i místo častého zdržení u kruhového objezdu k nákupnímu centru,“ informovalo ŘSD.
Původní termín otevření byl přitom až na jaře příštího roku. ŘSD ale se stavebními firmami uzavřelo dodatek smlouvy o urychlení stavby. Náklady na více než tříkilometrovou dálniční novostavbu jsou cca 900 milionů korun bez DPH.
Západní obchvat D35 Křelov – Slavonín otevřel ve čtvrtek 20. listopadu 2025
Na dokončení západního obchvatu Olomouce čekali řidiči osmnáct let. Důvodem jeho provizorního svedení k nákupnímu centru byly spory o vedení trasy na území Křelova. Nyní tak vzniká nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou mimo město Olomouc. Jízda po něm bude od Holice až k novému sjezdu do města bez poplatku, tedy stejně jako dosud.
„Zprovozněním této druhé etapy jsme dokončili obchvat Olomouce, který unese vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy. Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli tomu vznikaly kolony, které by díky dálnici měly zmizet. Tímto úsekem vznikl nepřerušeny tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou,“ řekl při otevření úseku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
|
Původní silnici I/35 spolu se starým mimoúrovňovým křížením u Křelova ŘSD přeřadí do kategorie komunikací nižších tříd.
Na Olomoucku a Přerovsku finišuje stavba dalších dvou dálničních úseků. První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokorami na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. V ten den automobily poprvé vyjedou také na dokončený úsek dálnice D1 u Přerova, který odkloní značnou část dopravy z tohoto okresního města.
Spojení Olomouc – Liberec na konci dekády
Celá dálnice D35, která spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc, má být dokončena v roce 2029 či 2030. Zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD staví. Ministerstvo dopravy vybírá koncesionáře PPP projektu na poslední dva úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí, stavba by měla začít příští rok.
„Závěr letošního roku je ve znamení dokončování celé řady dálničních projektů, které dálniční síť prodlouží o dalších 66,7 kilometru. Zdaleka nejvíc jich bude právě na D35, kde se kromě druhé etapy mezi Křelovem a Slavonínem otevřou další čtyři úseky v souhrnné délce 32,7 kilometru,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Podle končícího ministra se výrazně zrychlila příprava celé zbývající části D35. „Díky tomu bude D35 hotová do pěti let a stane se alternativou k přetížené D1,“ dodal Kupka.