ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Úsek naváže na rozestavěnou část dálnice mezi Olomoucí a Kokory, která bude zprovozněna v závěru letošního roku. Zprovoznění navazujícího úseku do Přerova plánuje ŘSD v roce 2029.
„Dopravní a energetický stavební úřad (DESU) vydal rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a zároveň o povolení záměru stavby D55 Kokory – Přerov. Na stavbu aktuálně probíhá majetkoprávní příprava a byl zahájen archeologický výzkum,“ uvedl Mátl, podle něhož už se státu podařilo vykoupit 98 procent pozemků trvalého záboru.
Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, jež spojuje Přerov s Olomoucí přes několik obcí. Vesnicemi nyní denně projede až 20 tisíc aut a frekventovaná silnice je místem častých nehod.
ŘSD finišuje s přípravou stavby D55 na Přerovsku, vybralo i archeology
Předloni na jaře zahájená stavba osmikilometrové části mezi Olomoucí a Kokory přijde na 1,95 miliardy korun, navazující úsek do Přerova bude měřit šest kilometrů a jeho stavba má stát 2,2 miliardy.
Příprava D55 z Kokor do Přerova byla komplikovaná a nabrala zhruba dvouletý skluz. Soud totiž při projednávání žaloby obce Rokytnice prohlásil územní rozhodnutí za neplatné. Nejvyšší správní soud ale v roce 2021 verdikt krajského soudu zrušil. Rokytnice se navíc posléze dohodla s úřady a ŘSD na kompenzacích za stavbu dálnice a žalobu stáhla.
1. září 2025