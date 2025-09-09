Práce týkající se úseku od 296. po 321. kilometr D1, kudy podle posledního sčítání z roku 2020 projíždí téměř 40 tisíc vozidel denně, jsou rozděleny do tří jednotlivých etap. První u Lipníku nad Bečvou začne tuto sobotu a skončí v listopadu, druhá a třetí skončí na jaře bezprostředně po zimní přestávce.
„Během aktivní stavby zůstane dálnice průjezdná dvěma pruhy pro každý směr, tedy v režimu 2+2, proto neočekáváme vznik kolon,“ uvedl mluvčí olomoucké pobočky ŘSD Miroslav Mazal.
„Předmětem zakázky je primárně zhotovení nízkoúdržbového středního dělicího pásu dálnice. Proběhne například výměna zásypového materiálu, zpevnění podkladních a krytových vrstev pásu, opravíme anebo doplníme svodidla a také plánujeme revizi šachet středové kanalizace včetně řešení ochrany telematických vedení,“ dodal.
Součástí zakázky, za kterou nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu ze čtyř uchazečů firma Eurovia CZ, je rovněž oprava cementobetonového povrchu a stavba zcela nového přejezdu středového pásu o délce 135 metrů.
Cenu ovlivnilo hlavně uložení sítí a přejezd
Z laického pohledu poměrně vysoká částka – vzhledem k tomu, že jde „jen“ o přestavbu středového pásu dálnice – je podle Mazala dána souběhem několika faktorů.
„Jde o velmi dlouhý úsek, 25 kilometrů, kde je nutné udělat i podkladní vrstvy. A velmi výraznou položkou je uložení sítí, tedy elektrických a optických kabelů, na které jsou napojeny například informační tabule a další zařízení. Dále budou namontována svodidla s vyšší zádržností,“ nastínil.
|
První v Česku. U D1 zprovoznili veřejnou dobíjecí stanici pro elektrokamiony
„Nemalou částku pak stojí i vybudování přejezdu přes středový pás, jenž pak bude možné využívat například při opravách nebo nehodách k převedení dopravy do opačného směru. K tomu je nutné vybudovat kvalitní podkladní vrstvy, neboť místem budou projíždět třeba i těžké kamiony,“ dodal.
Na Vyškovsku začnou opravy povrchu
Na moravské části D1 nepůjde o jediné stavební práce, které tento víkend začnou. V neděli začne oprava povrchu obou směrů od 230. po 237. kilometr, tedy od Vyškova k Ivanovicím na Hané. Práce jsou součástí přípravy dálnice na prosincové otevření jejího posledního chybějícího úseku u Přerova, po němž se očekává zvýšení intenzity dopravy.
„Rekonstrukce spočívá v odfrézování dosluhujícího cementobetonového krytu a následné pokládce čerstvé vrstvy asfaltu. Takzvaný blacktopping doplníme obnovou značek včetně vybraných směrových sloupků a nástavců i pásnic svodidel, součástí projektu je také kontrola odvodnění a úprava nezpevněné krajnice,“ shrnul mluvčí.
Hotovo bude v druhé polovině listopadu. Zakázku získalo společenství firem MI Roads a Colas CZ, jež z pěti uchazečů nabídlo nejnižší cenu ve výši 117,4 milionu korun.
„Dodavatel požádal o částečnou uzavírku dálnice, proto bude během prací průjezd umožněn jedním pruhem pro každý směr, tedy v režimu 1+1. Vzhledem k průběhu minulých oprav podobného rozsahu neočekáváme zásadní zdržení provozu,“ uzavřel Mazal.
|
23. června 2025