Obce odmítající obří odpočívky u D35 živí naději na přesun, ŘSD optimismus krotí

Ondřej Zuntych
  5:02aktualizováno  5:02
Šířící se zpráva, že obří odpočívky pro kamiony plánované u dálnice D35 na polích mezi Mohelnicí a Litovlí nevzniknou, potěšila v uplynulých dnech část místních obyvatel, kteří s jejich stavbou nesouhlasí. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale není přesná, protože zatím jde jen o předběžné prověření možných alternativ.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Přibyl / CNC Profimedia.cz

Odpočívka „Mohelnicko“ je navržena ve dvou variantách. První ji umisťuje mezi Lošticemi a Moravičany na Šumpersku, kde počítá se záborem dvanácti hektarů. Vzniknout tam má prostor pro 155 nákladních aut, 70 osobních vozů, autobusy a karavany, k tomu restaurace a dětské hřiště. Stát má ve směru na Mohelnici, přístupná by byla přes most i z opačného.

Druhá verze je položena jižněji, v katastru litovelských místních částí Rozvadovice a Chořelice po obou stranách dálnice. Vešla by se tam zhruba stovka náklaďáků, šest desítek aut a po deseti autobusech a karavanech. I tam je v plánech zázemí pro řidiče.

Lidé žijící v okolí dálnice proti záměru vystupovali, obávají se hluku, znečištění vody, možné kriminality a za nevhodnou považují i blízkost hřbitovů. Velký důraz dávají také na zabrání zemědělské půdy. Minimálně poslední jmenovaný argument by ale mohl padnout.

„Dobrá zpráva pro Litovelsko a Mohelnicko! Odpočívka pro kamiony nebude stát na nejúrodnější hanácké půdě. ŘSD vyslyšelo naše argumenty a odstoupilo od záměru odpočívky u Litovle i od alternativní varianty u Loštic a Moravičan,“ napsal na Facebooku před dvěma týdny Karel Smetana, donedávna poslanec za KDU-ČSL.

Využijme jiné lokality, vyzvali poslanec a ministr

Ten se spolu s lidoveckým ministrem práce a sociálních věcí z Olomouckého kraje Marianem Jurečkou přidal na stranu protestujících radnic.

„Jednali jsme i s ministrem dopravy a ŘSD na nás nakonec dalo. Navrhovali jsme vhodnější lokality, například u Olomouce-Nemilan, kde se už s odpočívkou počítalo, jsou tam vidět i vybudované nájezdy,“ nastínil nyní pro iDNES.cz.

Obce u D35 dál odmítají odpočívky pro kamiony, chtějí klid i ochranu půdy

„Nebo popílkoviště u sjezdu na Kožušany, kde je 20 hektarů, z toho třetinu vlastní město Olomouc, díky čemuž by to mohlo být jednodušší. Případně na jiných místech v okolí, kde jsou horší půdy,“ doplnil.

Zdůraznil, že odpočívky jsou podle něj určitě potřeba a obecně nechce proti této infrastruktuře bojovat. „Ale dívejme se při plánování na věci s respektem k přírodě a vyhledávejme méně cenné lokality z hlediska bonity půdy nebo dalších ekologických prvků,“ podotkl Smetana a zmínil i odpor soukromých majitelů k prodeji pozemků pro stavbu odpočívadel.

„O ochranu orné půdy I. a II. třídy ochrany zemědělského půdní fondu a přesunutí odpočívky pro kamiony do vhodnější lokality jsme dlouhodobě usilovali a velmi si vážíme toho, že došlo k přehodnocení záměru ŘSD,“ reagovala na Smetanův příspěvek loštická starostka Šárka Havelková Seifertová (nez.).

Jde pouze o dodatečné prověření, říká ŘSD

ŘSD ovšem nadšení mírní. Tvrzení, že odpočívky přesune jinam, je podle státního podniku nepravdivé.

„Skutečnost je taková, že máme platné závazné stanovisko EIA k umístění odpočívky v lokalitě Mohelnicko. Na základě požadavku zástupců Olomouckého kraje však ŘSD vyhovělo jejich žádosti o doprověření dalších lokalit navržených krajem, případně dotčených obcí,“ uvedl mluvčí krajské správy silničářů Miroslav Mazal.

„Pro tento účel byla zadána samostatná studie, jejíž výsledky budou podkladem pro definitivní rozhodnutí o dalším postupu přípravy,“ dodal.

