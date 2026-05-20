Hned několik oznámení o Škodě Felicia jedoucí po D46 z Prostějova na Brno, ovšem v nesprávném směru, zaznělo na tísňové lince krátce před úterní čtrnáctou hodinou.
„Operační důstojník ihned informoval všechny dostupné hlídky a shodou okolností se právě tou dobou z Brna vraceli z výcviku po této dálnici olomoučtí policisté. Ti auto během chvíle zastavili poblíž 16. kilometru u obce Vranovice – Kelčice,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policisté umožnili šestaosmdesátiletému šoférovi, aby svůj vůz otočil správným směrem, a poté ho doprovodili k nejbližšímu sjezdu, kde s ním jeho přestupek začali řešit.
„Senior uvedl, že omylem v Prostějově najel na dálnici do opačného směru. Celá situace ho velice mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjede. Řidič, který nebyl pod vlivem alkoholu, za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5 500 korun a navíc si připsal šest trestných bodů,“ uzavřel Hejtman.