„Sprejeři jsou smutnou realitou, ale na dálnici D35 u Olomouce to skutečně vypadá, že si někdo přijel vážně zastřílet. Věc předána policii, evidujeme více podobných případů,“ informoval v pondělí mluvčí olomouckého pracoviště ŘSD Miroslav Mazal.
„V regionu evidujeme i dřívější podobné případy poškození našeho majetku pravděpodobně střelnou zbraní. Stopy, které ukazují na střelbu, jsme našli třeba na dopravním značení,“ řekl Mazal.
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Měřil řidiče jedoucí ven z města, radar v Přerově patrně někdo prostřelil
K čemu přesně na frekventovaném obchvatu došlo, zjišťuje policie. Podle jejich mluvčího Libora Hejtmana incident prověřují už od 14. listopadu. „Došlo k mechanickému poškození protihlukových stěn, zatím nemám žádné jasné indície, že by se jednalo o střelbu,“ řekl pro iDNES.cz.
„Případ prověřují dálniční policisté z oddělení v Kocourovci pro přečin poškození cizí věci. K události došlo na kilometru 271 na dálnici D35 ve směru z Ostravy na Mohelnici,“ řekl Hejtman.
„Takové selhání mysli vyjde na cca 150 000 Kč,“ doplnil mluvčí ŘSD Mazal. Známým případem bylo také zničení radaru pro měření rychlosti aut u silnice I/55 u Přerova. Zařízení, které pořizovalo město Přerov, rozstřílel neznámý pachatel a nové vyšlo na více než milion korun.