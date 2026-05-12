Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Ondřej Zuntych
  6:02aktualizováno  6:02
Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních sousedů. Dálnice S46 by totiž přes jih Polska propojila české a ukrajinské hranice. Úvahy o nové dálnici vítá severní výspa kraje. Dopravní tepna by přinesla tamním obyvatelům velké výhody.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Trasa dálnice by měla vést od města Kudowa-Zdrój ležícího nedaleko Náchoda na Paczków, což je zase sousední město Javorníku. Tamní obyvatelé by to tak měli k dopravní tepně jen zhruba deset kilometrů. Dále by S46 pokračovala na Opoli, Čenstochovou, Kielce, Lublin a Włodawu ležící u hranic s Ukrajinou a Běloruskem. Část trasy už dnes pokrývá národní silnice DK46.

Jak uvedla Česká televize, za lepší propojení se zbytkem země nyní bojují obyvatelé Čenstochové. „Určitě by se tím otevřel evropský koridor z Čech přes jižní a střední Polsko až na Ukrajinu,“ uvedl aktivista Andrzej Gbur, jenž se pro S46 snaží sehnat politickou podporu.

„Výstavba takové silnice je magnetem pro vznik nových firem, továren, skladů, které vytvářejí pracovní místa. A to zároveň zabrání odlivu lidí do větších měst,“ citovala aktivistu veřejnoprávní televize.

Navrhovaná trasa dálnice S46.

Pro se vyslovili i radní v Kielcích, kde v únoru schválili podporu investice. „V usnesení požadují její zařazení do vládního Národního programu výstavby silnic,“ připomenul polský server lublin112.pl a zmínil, že předtím už stejný postoj zaujala Čenstochová a Opole.

Trasa by měla strategický význam i pro bezpečí

Dálnice by měla nadnárodní význam. Polští politici vyzdvihují možnost přesunů armády v souvislosti s mezinárodní bezpečností. Přinejmenším část dálnice přiléhající k Česku by měla zásadní přínos i pro obyvatele severní části Olomouckého kraje.

„Dnes máme trochu slušný a rozumný tah směrem od Nisy na Kłodzko. Dá se říct, že to je dostupnější a pro nás směrem na Prahu úžasná a rychlá cesta. Pokud by měla být komunikace dálničního charakteru, znamenalo by to pro nás samozřejmě větší časový posun směrem do vnitrozemí,“ reagovala starostka Javorníku Irena Karešová (nez).

Výhodou trasy jsou i práce na české silniční síti. Obchvat Náchoda za více než tři miliardy korun má být hotový v roce 2028. Od Jaroměře už lze jet do středních Čech po dálnici D11.

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

„Spousta lidí od nás jezdí do Prahy, do východních Čech, na Kvasiny a podobně do práce. I někteří studenti využívají vlakové i autobusové spojení z Prahy do Kłodzka nebo okresu Ząbkowice Śląskie, je to daleko rychlejší, od nás je to nějakých 15 až 20 kilometrů, což je úžasné. Takže polská dálnice by nás určitě posílila,“ doplnila Karešová.

Podobně to vidí i starostka Jeseníku a poslankyně Zdeňka Blišťanová (TOP 09). „Myslím, že česko-polská spolupráce pořád není na takové úrovni, na jaké by mohla být, i když se o ní hodně mluví a hodně si ji přejeme. Kdyby se stavěla dálnice z polské strany, pro nás by to byla určitě velká výhoda, protože z české strany je to pro nás k dálniční síti velký kus cesty. Pro Jesenicko je přesah na Polsko velmi důležitý,“ zdůraznila.

K S46 v Polsku by to měli řidiči z Jesenicka blíž a nemuseli by se k ní dostávat tak kopcovitým terénem jako na dobudovávanou D35. Ostatně padesátikilometrová vzdálenost z Jeseníku do Šumperka představuje hodinu jízdy, poté by zbýval řidičům ještě úsek k dálnici.

Obchvat ano, ale ať mi nezničí zahradu a vilu! Muž chce změnu trasy, ŘSD to odmítá

„Pokud se podaří dostat návrh do vládního programu, stavba by podle tamních samospráv mohla být hotová do osmi let. V tu dobu by už v celé zemi mělo být podle aktuálních plánů průjezdných na osm tisíc kilometrů dálnic nebo rychlostních silnic – z velké části financovaných z unijních fondů,“ uvedla Česká televize.

