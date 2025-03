Peníze, kolo i erotické pomůcky. Při úklidu podél dálnice správci najdou leccos

„Kontejner naplníme během dvou týdnů, za jeden sběr takových kontejnerů vyvezeme i přes deset,“ přibližuje mistr provozu přerovského střediska údržby dálnic Oto Štencl.

V příkopu už našel například vyhozenou sedačku, jízdní kolo, střešní box na zavazadla lidově zvaný „rakev“, koloběžku i dámské erotické pomůcky.

„Nacházíme také desítky kilogramů železa či pneumatik a desítky kusů sražené zvěře. Zlozvykem řidičů třeba je, že si do krabiček od cigaret často strkají peníze a pak na to zapomenou a vyhodí je, takže jsem kromě peněženek našel i 200 euro,“ usmívá se Štencl s tím, že nalezené věci či doklady pak končí na policii.

Nejvíce odpadků je vždy zhruba půldruhého kilometru po výjezdu z odpočívek, na kterých nocují třeba řidiči kamionů. „Výjimkou nejsou PET láhve nebo sáčky, do kterých je vykonaná potřeba,“ krčí rameny Štencl.

Ačkoliv se to zdá jako jednoduchá práce, opak je pravdou. „Odpadky sbíráme ručně, takže je to fyzicky náročné a také nám jde často o život. I když pracujeme v partě lidí a dbáme na zabezpečení, řidiči často nerespektují snížení rychlosti a míjí nás jen tak tak,“ popisuje mistr provozu.

Na řidiče také apeluje, aby byli na dálnici obezřetní a předvídali. „Nikdy nevíte, co řidič před vámi vyhodil z okna nebo co mu v té rychlosti vypadlo a do čeho tak můžete narazit. Než to z dálnice uklidíme, chvíli to samozřejmě trvá,“ říká Štencl.

Rajon jim na konci roku zvětší dokončení D1

S čím naopak silničářům pomáhají multifunkční stroje, je třeba čištění směrových sloupků, kdy je vůz vybavený kartáči a nádrží na vodu a řidič vše ovládá z kabiny svého vozu. Když je však sloupek poškozený, musí jít opět do akce dělníci.

„V našem úseku po zimě vyměníme 50 až 60 kusů směrových sloupků a zhruba dalších 50 jich musíme opravit. Je to tak čtvrtina z celkového počtu,“ vypočítal Štencl.

Vozovku pak očistí zametací stroj, jenž bočními kartáči zvládne vymést i žlaby u krajnice. Ručně se pak opět čistí dálniční vpusti, mříže i kanalizační koše.

„Je to důležité jednak kvůli odvodnění dálnice, aby voda odtékala kam má a nehrozil aquaplaning (ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi pneumatiku a vozovku – pozn. red.), a také v případě havárie, abychom dokázali zadržet uniklé nebezpečné látky,“ vysvětlil Štencl.

Jedno z nejmodernějších středisek správy a údržby dálnic nyní spravuje část dálnice D1 od Lipníku nad Bečvou až po Přerov. Od konce roku, kdy bude dostavěn poslední chybějící úsek D1, se obsluhovaná část rozšíří až do Kroměříže.

„Aktuální výdaje na běžnou jarní údržbu dosahují řádově stovek tisíc korun. Částka poroste právě po prosincovém zprovoznění posledního úseku D1 kolem Přerova. V souladu s rozšířením působnosti nyní v předstihu řešíme navýšení počtu dělníků a techniky,“ nastínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.