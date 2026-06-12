Dálnici D35 u Loštic na Šumpersku uzavřela nehoda dodávky a nákladního auta

Dálnici D35 u Loštic na Šumpersku dnes před polednem uzavřela nehoda dvou vozidel, podle dopravních informací jde o střet nákladního auta a dodávky. Mluvčí hasičů i záchranné služby ČTK řekli, že se havárie obešla bez zranění. Nehoda se stala ve směru na Olomouc, uzavření dálnice se předpokládá minimálně na dvě hodiny, doplnila mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Podle dopravních informací se havárie stala na 238. kilometru mezi exitem Mohelnice jih a Loštice. "Na D35 ve směru na Olomouc u Loštic havarovala dodávka a cisterna bez nákladu. Oba vozy silnici po střetu zablokovaly. Dálnice je v tomto směru uzavřená na více než dvě hodiny. Zajistili jsme místo nehody a postarali se o protipožární opatření," uvedla mluvčí hasičů.