Konec provizoria, dárci mají na opravené transfúzní stanici veškerý komfort

„Cílem rekonstrukce našeho dárcovského centra bylo vytvořit komfortní a moderní prostředí, které si lidé darující svou krev zcela jistě zaslouží,“ uvedla primářka Transfuzního oddělení FN Olomouc Dana Galuszková.

„Myslím, že výsledek stojí za vynaloženou námahu a moc se těšíme, až se zde provoz rozběhne naplno,“ doplnila.

Potvrdil to i dárce Radek Ruml, který daruje plazmu už dvacet let. „Pro mě je to vždycky relax. Navíc když teď máme úžasné podmínky. Nové prostory jsou velmi pohodlné, útulné,“ pochvaloval si.

V rámci úprav dárcovského centra se zvětšil odběrový box, modernizovalo se sociální zázemí, oddělila se pacientská a dárcovská část, vznikla nová šatna pro dárce krve a také samostatná vyšetřovna EKG.

Centrum je nově vybaveno televizními obrazovkami. Pro rychlejší odbavení dárců je rozšířený i úsek jejich evidence, kde jsou místo dvou míst nově tři. Před budovou je umístěn stojan na kola.

„Dárci zde najdou také nové výdejní místo s občerstvením, kde můžeme našim dárcům po odběru nabídnout i tolik oblíbené teplé párky,“ usmívá se primářka.

Investice za 106 milionů

Úpravy dárcovských prostor transfuzního oddělení byly součástí větší investiční akce v pavilonu L, kde sídlí také ambulantní provoz oddělení rehabilitace a lůžková část hemato-onkologické kliniky.

Práce za 106,2 milionu korun bez DPH trvaly zhruba rok a čtvrt. „V rámci stavebních úprav došlo k dispozičním změnám, které řeší zejména požadavky hygieny a Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ popisuje změny vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Na ploché střeše přibyla nástavba. V nově vzniklém prostoru jsou umístěny pracovny a výuková místnost včetně hygienického zázemí.

„Přesun administrativní části umožňuje nejen rozvoj laboratorní části objektu, ale současně také vytvoření kompaktního celku za dodržení aktuálních legislativních požadavků,“ řekl Valíček.

Dárci po dobu rekonstrukce docházeli do provizorních prostor. „Jsme všem dárcům velmi vděčni, že se dokázali uskrovnit. My jsme si nemohli dovolit přerušit provoz, protože potřebujeme krev pro pacienty naší nemocnice i pro celý region neustále,“ uzavírá Galuszková.