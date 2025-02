Vladimír Tabery bude usilovat o „sokolí krev“

Právě Vladimír Tabery se stal únorovým patronem kampaně „Daruj krev – zachraň život“, která má přivést na přerovské hematologicko-transfuzní oddělení nové prvodárce.

„K agitaci v kampani patří také patronství, kterého se každý měsíc ujímá některá z významných osobností – a ta má za úkol přesvědčit, motivovat či přemluvit co nejvíce lidí, aby darovali krev,“ předesílá marketérka města Jana Pivodová.

A protože každý patron provází měsíc ve spojitosti se dnem, který je mu blízký, tak Vladimír Tabery zároveň připomíná, že 16. února si sokolové připomínají den založení této tělocvičné jednoty. A na „sokolí krev“ bude patron svým apelem cílit.

„Za sebou už mám 267 odběrů, z toho třicet bylo plné krve, zbytek plazmy. To, že člověk někomu touto cestou pomůže, je samozřejmě dobrá motivace. Ale také tak trochu sobecky uvažuje nad tím, že jednou bude krev možná potřebovat sám nebo někdo z jeho blízkých. Nikdy jsem tohoto ‚ztraceného‘ času nelitoval. Navíc posloužím tak i svému zdraví – vždyť po staletí se pouštělo žilou a bylo to pro tělo přínosné,“ zdůrazňuje Tabery.

A co kromě příjemného pocitu z dobrého skutku čeká ty, kteří půjdou poprvé v rámci kampaně životodárnou tekutinu darovat? „Dvakrát do roka – v červnu a prosinci – pozveme prvodárce i s jejich blízkými na rodinný film do kina Hvězda, na místě pak proběhne losování o zajímavé ceny jak od města, tak od jednotlivých patronů,“ říká Jana Pivodová.

A ocenit prvodárce chtějí i sokolové. „Sokol – to je pohyb a divadlo. Rozhodli jsme se proto věnovat do tomboly půlroční permanentku do naší sokolské posilovny a také dvakrát šest volných vstupů do Loutkového divadla Kašpárek,“ prozradil Vladimír Tabery – majitel firmy vyrábějící stroje pro cementárny a vápenky, který v březnu oslaví šestašedesáté narozeniny.