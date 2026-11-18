Před olomouckým krajským soudem dnes stane devatenáctiletá dívka a její o 11 let starší přítel, kteří jsou obžalovaní z útoku na manželský pár na Olomoucku. Podle obžaloby žena loni v prosinci zastřelila svou matku a pokusila se zavraždit i svého otce, který ale útok přežil. Druhý obžalovaný měl útok organizovat, plánovat a řídit. Oběma žalobkyně navrhuje výjimečný trest 20 až 30 let vězení. Případ má soud nařízen do pátku.
Incident se stal loni 21. prosince. Dívka podle kriminalistů přišla podle instrukcí partnera do domu svých rodičů v obci na Šternbersku s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku, pak začala střílet i na otce. Ten se však ubránil a dceru zneškodnil. Postřelená žena přes snahu záchranářů zraněním podlehla. Motivem činu byla údajně snaha zakrýt předchozí majetkovou trestnou činnost a zároveň získat peníze.
U olomouckého krajského soudu jde za posledního půl roku o čtvrtý případ, kdy jsou obžalovaným navrhovány výjimečné tresty.