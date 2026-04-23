Dramatická záchrana na Šumpersku: k dělníkovi se lékař musel slanit z vrtulníku

Autor: ČTK, iDNES.cz
  19:02aktualizováno  19:02
Lesního dělníka vážně zraněného po pádu z výšky zachraňovali ve čtvrtek v údolí Desné na Šumpersku hasiči společně s horskou službou. Práci jim komplikoval obtížně přístupný terén, kvůli kterému byl nasazen vrtulník. Ke zraněnému musel slanit lékař, spolu s dělníkem ho následně pomocí navijáku vyzvedli do vrtulníku, řekl mluvčí hasičů Josef Koláček.
Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné. (23. dubna 2026) | foto: Hasiči Olomouc

Muž se v údolí zranil, když na strom ukotvoval lanovku na těžbu dřeva. Z výšky spadl na zem. Podle záběrů hasičů jde o strmý svah.

„Ve spolupráci s horskou službou a dobrovolnými jednotkami se nám podařilo pacienta lokalizovat. Po prvotním ošetření jsme jej uložili do vakuové matrace a transportní vany a připravili k přesunu,“ uvedl mluvčí hasičů.

Pro zraněného dělníka musel na místo přiletět vrtulník. Ten u něj ale kvůli náročnému terénu nemohl přistát. K pacientovi se tak nejdříve musel slanit lékař letecké záchranné služby.

„Následně bylo nutné vyčistit transportní trasu v délce několika set metrů, aby bylo možné pacienta bezpečně předat vrtulníku. Ten nemohl na místě přistát, proto byl pacient přeložen do palubních nosítek a spolu s lékařem vytažen navijákem na palubu vrtulníku,“ doplnil Koláček.

Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze Šumperka a dobrovolných hasičů z Loučné nad Desnou a Velkých Losin ve spolupráci s Horskou službou a a leteckou záchrannou službou, uvedli olomoučtí hasiči na síti X.

