Nervozita je velká. Snad se zkáza z roku 1997 nezopakuje, doufá starosta Troubek

„Povodně jsme zažili dvakrát. Vzhledem k předpovědím tady moc klidní nejsme. Telefony mi pořád zvoní, lidi volají, bojí se,“ říká starosta Troubek Martin Frgal. Zmiňuje i druhé povodně v roce 2010, které nadělaly škody za 400 milionů, ty předchozí za půl miliardy.

Jak se vám vstávalo do dnešního dne?

Nervozita je veliká. Od včerejší půlnoci u nás mělo pršet, začalo až dnes o půl osmé ráno a od té doby déšť neustává. Chvílemi je mírný, chvílemi vydatnější. Toky jsou u nás zatím v klidu, nestoupají, jenže vzhledem k předpovědi stoupat budou. Podle našeho lokálního varovného systému, který máme nainstalovaný v lokalitě na Závalí u protipovodňové ochrany na severu katastru obce, tam bude pravděpodobně voda stoupat později, v Dluhonicích na Přerovsku to podle předpovědi bude až někdy v sobotu. Očekáváme, že řeky dosáhnou třetího povodňového stupně, který bude výrazně překonán.

Bojíte se nejhoršího?

Když ze sdělovacích prostředků slyšíte, že to bude povodeň podobná té, kterou jsme tu zažili v roce 1997, tak vám to na klidu nepřidá. Všichni tady doufáme, a určitě nejsme sami, že se předpověď nenaplní.

Jak se na vzestupy hladin připravujete?

Vycházíme z výstrahy meteorologů a od středečního poledne jsme v pohotovosti. Měli jsme schůzku s velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů, místostarostou, řešíme postup, jak se co nejlépe preventivně připravit. Dovezli jsme materiál a v odpoledních hodinách začneme plnit pytle s pískem, abychom mohli zabezpečit strategická místa.

Která místa to jsou?

Rizikové lokality jsme vytipovali ve spolupráci s odborníky, po dohodě s velitelem dobrovolných hasičů a s místními zemědělci, kteří terén také dobře znají. Zaměřujeme se hlavně na sever katastru, kde máme již v lokalitě na Závalí hotová dočasná protipovodňová opatření a terén je tam navýšený tak, že by nás měl ochránit před dvaceti- až padesátiletou vodu. Jenže i tak jsou tam ještě slabá místa, kterými by k nám do vesnice voda mohla natékat, a na ta se zaměříme. Právě tady budeme mít nachystané pytle s pískem a také spoluobčané tu budou mít možnost si vaky pískem naplnit nebo si je vyzvednout už naplněné a zabezpečit si své příbytky.

Pohroma, která v roce 1997 Troubky z poloviny srovnala se zemí, byla však vodou tisíciletou…

K tomu, aby se vody místní už nemuseli bát, urazila obec velký kus cesty, ale pořád není na konci. Od října 2021 máme vydaný územní plán a nyní probíhá zpracování projektové dokumentace na důmyslný systém hrází kolem vesnice, který zajišťuje Povodní Moravy ve spolupráci s projektanty. Projektová dokumentace by měla být hotová v září 2025 a stavební povolení pak o rok později. Momentálně zde probíhají hydrologické průzkumy, pasportizace domů a studní a dendrologický průzkum včetně inventarizace dřevin. Souběžně také dál probíhá výkup pozemků pod chystanými hrázemi, zbývá jich vykoupit 43 procent.