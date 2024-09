Děti u nás získají dovednosti 21. století

„Zápis do školky je možný během celého roku, do vyčerpání volné kapacity. Naše metoda klade důraz na individualizaci výuky, podporu kritického myšlení a aktivní zapojení dětí do učebního procesu,“ přibližuje Klára Horzinková, marketingová manažerka Maple Bear pro Českou republiku.

Jaký je o školku zájem?

O školku je velký zájem i proto, že nabízíme dvojjazyčné vzdělávání, v předškolním věku formou imerze a moderní výukové metody, které korespondují se současnými trendy. Nabízíme novou alternativu ke státnímu vzdělávání a rodiče tedy mohou pro své děti zvolit to nejlepší. Kapacita školky jsou tři samostatné třídy, rozdělené dle věkových kategorií, každá s maximální kapacitou 18 dětí a se dvěma pedagogy na třídu, jeden z nich je většinou rodilý mluvčí.

Jaké konkrétní dovednosti děti ve škole získají?

Naše vzdělávací programy se zaměřují na rozvoj dovedností pro 21. století, jako jsou digitální gramotnost, kreativita, komunikace, spolupráce a schopnost řešit problémy. Děti mají přístup k moderním technologiím a jsou zapojeny do projektů, které podporují tyto dovednosti. Naším cílem je připravit je na úspěch v dnešním rychle se měnícím světě, a to prostřednictvím praktických aktivit, které stimulují jejich kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

Proč by si rodiče měli vybrat právě Maple Bear, pokud se rozhodují mezi státní školkou a vaší?

Hlavní rozdíl je v celkovém přístupu k dětem a formě, jakou získávají informace. Centrem dění není učitel, ale samotné dítě. Výuka zaměřená na děti je jádrem globálního imerzního programu Maple Bear. Tato forma výuky hodnotí, oceňuje děti a rozpoznává jejich přirozenou zvídavost, vrozenou touhu učit se a touhu po znalostech. Poskytuje dětem příležitosti k tomu, aby samy mohly dělat rozhodnutí, kladly otázky, přispívá k formování vlastních studijních zkušeností a převzetí odpovědnosti za své učení. Výuka je velmi interaktivní, projektová a postavená na experimentech. Inovativní a personalizovaný přístup připravuje děti na výzvy současného i budoucího světa.

Co z těchto principů vám připadá nejdůležitější a třeba jej postrádáte v českém veřejném školství?

Důležitý je individuální přístup k dítěti a podpora jeho osobního rozvoje. V kanadském systému je kladen velký důraz na to, aby každé dítě mohlo růst svým tempem a mělo podporu učitelů při objevování svých silných stránek. Tento personalizovaný přístup mi v českém veřejném školství často chybí.

Maple Bear je největší síť bilingvních škol na světě. Kolik škol už v současnosti funguje?

Provozujeme více než 450 škol ve více než 39 zemích. Navíc v tomto školním roce Maple Bear ve střední a východní Evropě dosáhlo tisícovky studentů.

Jaké jsou hlavní cíle Maple Bear v České republice na nadcházející roky?

Plánujeme významně rozšířit naši síť škol, abychom mohli nabídnout naše kvalitní programy v každém krajském městě v Česku. V nejbližších letech se zaměříme na otevření nových škol v Praze, Plzni, Hradci Králové a Ostravě. Kromě Olomouce jsme nedávno otevřeli novou základní školu s nultým ročníkem v Brně.

Co považujete za největší výzvy, kterým čelíte?

Největší výzvou je určitě udržení vysoké kvality našich služeb. Musíme neustále inovovat a reagovat na změny v oblasti vzdělávání. Další výzvou je také motivace a rozvoj našich zaměstnanců, protože jejich kvalita a nadšení jsou klíčové pro úspěch našich škol. Naši učitelé jsou školeni kanadskými odborníky, což zajišťuje, že naše pedagogické přístupy a metodologie jsou aktuální a efektivní.

Jaká je vaše role v rámci Maple Bear?

V rámci Maple Bear pracuji na pozici marketingového manažera pro Českou republiku s přesahem aktivit na koordinaci a podporu jednotlivých poboček, které se zrovna v rámci České republiky zakládají. Starám se o zavedení nové značky na trh, tvorbu strategického marketingu a o implementaci efektivní komunikace cílové skupině. V podstatě vše, co je zapotřebí k plnému fungování a otevření školy nebo školky v daném městě. V konečném důsledku je mým cílem dosáhnout silné pozice značky na trhu a zvyšovat její hodnotu v očích rodičů, kteří nám dítě svěří do péče.

Jaký úspěch, na který jste ve své roli obzvlášť pyšná, byste chtěla zdůraznit?

Jsem velmi pyšná na to, že se mohu podílet na brandové strategii a zavedení globální značky Maple Bear v oblasti vzdělávání na český trh. Zároveň jsem velmi hrdá na to, že se nám podařilo otevřít dvě nové školy – mateřskou školu v Olomouci a základní školu s nultým ročníkem v Brně. Tyto nové školy nám umožnily přiblížit naše kvalitní kanadské vzdělávací metody českým rodinám a přispět k rozvoji vzdělávacího systému v České republice