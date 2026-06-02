Děti v Olomouckém kraji tráví na internetu hodiny denně, hlavně patnáctileté

Bezmála čtvrtina dětí v Olomouckém kraji tráví denně na internetu tři hodiny a téměř pětina více než pět hodin. V kategorii patnáctiletých chlapců a dívek více než pět hodin on-line denně tráví téměř třetina respondentů. Vyplývá to z výsledků projektu Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu (ČSÚ), do kterého se v kraji zapojilo 4848 dětí ve věku od devíti do 15 let.
Necelá čtvrtina oslovených dětí uvedla, že je na internetu denně tři hodiny. Dalších 19 procent odpovědělo, že on-line stráví dvě hodiny, stejný podíl respondentů pak uvedl více než pět hodin denně. Zatímco mezi devítiletými byl nejčastější čas strávený on-line do jedné hodiny denně, u patnáctiletých byla nejčastější odpovědí doba přesahující pět hodin.
Internet děti využívají hlavně k hraní her, které zmínilo 27,3 procenta respondentů. Výrazně častější je tato aktivita u chlapců než u dívek. Následují sociální sítě Instagram a TikTok a poslech hudby. Více než polovina dětí také uvedla, že informace o dění v Česku a ve světě získává především ze sociálních sítí nebo dalších internetových zdrojů.
Výsledky ukázaly také vysoké rozšíření nástrojů umělé inteligence. Zkušenost s ChatGPT nebo podobnými aplikacemi má bezmála 86 procent dětí, mezi patnáctiletými 93,9 procenta.
Minisčítání se v Olomouckém kraji zaměřilo také na čtenářské návyky. Žádnou knihu za rok nepřečte přibližně každé páté dítě, zatímco více než deset knih ročně přečte zhruba desetina respondentů. U patnáctiletých nepřečte žádnou knihu 40 procent oslovených.
Projekt Minisčítání je určen žákům čtvrtých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V celém Česku se do letošního ročníku zapojilo téměř 84.000 dětí.