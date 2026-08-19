Děti z Jeseníku a České Vsi se budou dál učit v kontejnerech, opravy pokračují

Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a v Jeseníku se budou i nadcházející školní rok učit v modulárních kontejnerech, které po ničivých povodních na podzim 2024 nahradily jejich poškozené školní budovy. Podle ředitelů škol se na jejich opravách bude pracovat i v dalším roce, v Jeseníku je v plánu kompletní rekonstrukce budovy zhruba za 200 milionů korun. Náklady na provoz těchto kontejnerů vyjdou ročně na miliony korun. Zřizovatelé doufají, že peníze opět pokryjí z velké části dotace, zjistila ČTK.
V Jeseníku bude v nadcházejících týdnech zveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na kompletní rekonstrukci školy. Do té doby bude dál fungovat modulová škola postavená ze 43 kontejnerů pro žáky druhého stupně. "Očekáváme, že v lednu bude vybrán dodavatel a budou zahájeny práce. Počítáme, že se ve školním roce 2027/2028 budeme stěhovat do nové školy. Modulární škola tedy bude fungovat jako předcházející školní rok. Doufáme, že kvůli financování bude prodloužen program podpory Živel, bylo nám to přislíbeno," řekl ČTK ředitel školy Dominik Liberda.
Také v sousední České Vsi se podle ředitele školy Filipa Worma podařilo vyjednat prodloužení pronájmu modulů ještě na nadcházející školní rok. Modulární školu tvoří 62 kontejnerů, zázemí poskytuje zhruba 200 žákům z druhého stupně. Původně se přitom počítalo s tím, že část žáků se bude již přesouvat do opravených částí školního areálu. Zachování modulární školy podle Worma usnadní organizaci výuky v době dalších stavebních zásahů, které si vyžádají uzavření spojovacího koridoru mezi budovami. "Tím, že moduly zůstanou, velmi to pomůže tomu, že škola bude mít klid na výuku. Rekonstrukce bude probíhat odděleně," řekl ČTK Worm.
Školu ničivé povodně zdevastovaly, opravy však postupně pokračují. Nyní se rekonstruuje tělocvična a třetí ze čtyř pavilonů, u obou staveb je podle ředitele termín dokončení v březnu příštího roku. Na začátku září se slavnostně otevře také zrekonstruovaný prostor před školou.
I v České Vsi spoléhají na prodloužení dotační podpory. Pronájem modulů je nákladný, jen v Jeseníku roční náklady na provoz včetně nájmu a energií přesahují čtyři miliony korun. Další náklady budou spojené s jejich demontáží a následnou obnovou současného areálu, řekla ČTK mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová. "V současnosti je pronájem modulární školy spolufinancován z dotačního programu Živel 4, a to ve výši 70 procent způsobilých výdajů. Stávající podpora je nastavena do konce letošního roku, město proto již s předstihem řeší možnosti financování dalšího provozu školy," uvedla mluvčí.
Jesenická radnice nyní čeká na stanovisko státu, zda vyhlásí navazující dotační program, který by umožnil spolufinancovat provoz modulární školy i v dalším období. "Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo poskytnout bližší informace do konce letních prázdnin," dodala Kaniová.