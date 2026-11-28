Olomoucký kraj pokračuje v rozsáhlé transformaci svých deseti dětských domovů, při které postupně stěhuje děti z velkých zařízení do rodinných domů a bytů v běžné zástavbě. Hejtmanství do přeměny dětských domovů do konce letošního léta s pomocí dotací investovalo zhruba 200 milionů korun. Dlouhodobý projekt, jehož přípravu kraj zahájil v roce 2022, by měl být podle schváleného harmonogramu dokončen na přelomu tohoto a příštího desetiletí. Velkokapacitní podobu dětských domovů chce kraj postupně nahradit menšími domácnostmi. ČTK informace získala ze statistik hejtmanství.
Olomoucký kraj zřizuje dětské domovy v Olomouci, Litovli, Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Prostějově, Plumlově, Zábřehu, Jeseníku a Černé Vodě. Přeměna těchto zařízení je součástí strategie kraje zaměřené na péči o ohrožené děti, kterou zastupitelstvo schválilo v roce 2024 a která zahrnuje opatření do roku 2035. Podle údajů ze statistické ročenky ministerstva školství činila ve školním roce 2025/2026 celková lůžková kapacita dětských domovů v kraji 331 míst. Kromě deseti krajských dětských domovů působí v regionu také církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi na Přerovsku.
Do první fáze projektu kraj zahrnul transformaci dětských domovů v Jeseníku, Přerově a Litovli a částečnou přeměnu zařízení v Olomouci, Hranicích a Zábřehu. Postupně chce hejtmanství do projektu zapojit všechny své dětské domovy. V nových domácnostech má společně žít zpravidla nejvýše šest dětí, které se s pomocí vychovatelů budou podílet na nakupování potravin, přípravě jídla či úklidu. Děti tak společně s vychovateli budou fungovat podobně jako běžná rodina.
Transformace dětských domovů byla zahájena v létě 2023 v Jeseníku, kde se první skupina dětí přestěhovala do pronajatého bytu. Loni hejtmanství pro potřeby dětských domovů koupilo nemovitosti v Jeseníku, Olomouci, Litovli a Července za 98 milionů korun. Na pořízení a úpravy nemovitostí kraj využívá také dotační peníze.
Letos v srpnu pak hejtmanství dokončilo rekonstrukci rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci, který poskytl zázemí šesti dětem z Dětského domova Šance. Pořízení nemovitosti a její stavební úpravy stály více než 20 milionů korun. Dalším z velkých zařízení, která čeká postupné přestěhování dětí, je dětský domov v Prostějově s osmi rodinnými skupinami. Podle náměstka hejtmana Svatopluka Bindera (ANO) by jeho přeměna měla být hotová do jednoho roku až dvou let.
Transformace dětských domovů v Olomouckém kraji je zhruba v polovině. Pro děti je podle Bindera vhodnější, když místo velkých domovů žijí v menších objektech. Lépe si na sebe zvykají, pod dohledem se učí hospodařit a připravují se na samostatný život. Podobný přístup už Olomoucký kraj zvolil u sociálních služeb. Přestěhování části klientů z velkých ústavů do menších domů se podle hejtmanství osvědčilo.